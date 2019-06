Jornada apacible de la Selección en el día del cumpleaños de Messi

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, recibió incontables saludos y realizó una rutina diferenciada de recuperación física en el día de su cumpleaños número 32, la jornada posterior a la clasificación del seleccionado argentino para los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019.

El astro no participó de los trabajos de campo que supervisó el director técnico Lionel Scaloni en el predio de Internacional, ubicado en los alrededores del estadio Beira Río, y se quedó en el gimnasio junto con otros compañeros para efectuar tareas regenerativas.

De ellas participaron los jugadores que fueron titulares en la victoria del domingo ante Qatar 2-0 en el Arena do Gremio, que aseguró el segundo puesto del Grupo B y el consecuente boleto a la fase final.

En el día de su cumpleaños número 32, el capitán del equipo, Lionel Messi, no estuvo visible para los hinchas que se treparon a las paredes linderas del predio de Inter con la intención de observar el entrenamiento y demostrarle afecto al ídolo.

Los futbolistas que no tuvieron minutos ante Qatar jugaron partidos de fútbol en espacios reducidos con sparrings y muchos de los que fueron titulares se quedaron en el gimnasio.

El volante Leandro Paredes, quien jugó todo el partido, fue uno de los pocos que salió a la cancha y su presencia no pasó desapercibida ya que tenía una bolsa de hielo en la rodilla izquierda pero su presencia en el partido del viernes no corre riesgo.

Luego del entrenamiento, el plantel volvió a la concentración y allí quedaron liberados para recibir la visita de sus allegados.

El cuerpo técnico encabezado por Scaloni tiene la posibilidad de repetir la formación pero luego de algunas actuaciones no se descartan variantes.

El ingreso de Marcos Acuña, quien fue elogiado por el propio Scaloni en la conferencia de prensa, por Giovani Lo Celso sería uno de los cambios que analiza el entrenador para reforzar el mediocampo ante un equipo que, en teoría, presentará más oposición que el combinado qatarí.

La otra incógnita que se plantea es la posibilidad de sacar un delantero, Lautaro Martínez o Sergio Agüero, pero el cuerpo técnico también entiende que los mejores pasajes del equipo fueron con el tridente completado por Messi en cancha.

El sector derecho de la defensa también está en evaluación ya que luego de dos partidos de Renzo Saravia y otro de Milton Casco se baraja la posibilidad del ingreso de Juan Foyth, quien en varias oportunidades jugó en ese puesto en su club, Tottenham.

Para preparar el partido, Scaloni tiene un antecedente cercano ante Venezuela y fue el amistoso disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España, que terminó en triunfo de la “vinotinto” por 3-1.

En aquella ocasión, el entrenador santafesino probó con una línea de cinco defensores, una formación inédita para el breve ciclo que hasta ese partido llevaba seis partidos.

De la defensa que jugó aquel día solo quedaron Juan Foyth y Nicolás Tagliafico (la completaron Gabriel Mercado, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel) y ese sistema quedó archivado por el mal funcionamiento.

Scaloni se dio cuenta de las falencias y para jugar el segundo tiempo con el 0-2 en contra introdujo cambios para formar una línea de cuatro defensores, tres volantes (Domingo Blanco, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso) y tres jugadores de vocación ofensiva: Lionel Messi, quien regresaba a la Selección después del Mundial de Rusia, Matías Suárez y Lautaro Martínez.