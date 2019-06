Colectivos: se demora la renegociación de las deudas y ahora se sumaría el aguinaldo

Luego del reconocimiento de la escala salarial nacional por parte de las empresas de transporte público de pasajeros, se alcanzaron los plazos para la determinación de un nuevo encuentro para definir montos y fechas, pero desde el sector de los trabajadores manifestaron su preocupación por la dilatación de los tiempos para resolver los detalles del pago de los salarios adeudados (ya deben validarse las nuevas autoridades de la UTA Corrientes); la falta de entrega de los recibos de sueldo y detalles del último depósito y ahora se suma la incertidumbre en cuanto a la fecha del pago del aguinaldo.

Como parte del acuerdo alcanzado que sirvió para levantar la medida de fuerza del servicio de transporte público de trabajo que se llevo adelante el 10 y 11 de junio y que culminó con serios incidentes, las partes y la UTA debían reunirse a los 15 días para terminar de definir los montos y las fecha de cancelación de las diferencias que quedaron pendientes tras el reconocimiento de la escala nacional y lo abonado a los trabajadores. Y en este sentido, desde el sector de los trabajadores indicaron que aguardan una circular de la UTA Nacional para reconocer como secretario general del gremio local a Omar Correa, tras el fallecimiento de Rubén Suárez y la designación de Rubén Francia como secretario adjunto. “Estamos esperando que se expidan para poder solicitar el encuentro. Estimamos que en unos días llegará la documentación necesaria para que podamos avanzar y resolver esta situación de una vez por todas”.

Vale considerar que el encuentro se debe realizar para que las firmas del transporte y la UTA se pongan de acuerdo en el pago de las paritarias adeudadas del 2018 de acuerdo a la escala nacional.

Mientras que en lo que respecta a la situación actual, se pudo saber que los trabajadores están muy preocupados porque todavía no cuentan con la información suficiente sobre el último depósito que se realizó. “Sólo nos brindaron información informal. Nosotros teníamos prevista una reunión a las 18 con Suárez, pero ese día él apareció sin vida en el río Paraná y desde ahí no pudimos avanzar”, manifestaron.

“No nos entregaron tampoco los recibos de sueldo, algo que se acordó ese día también, pero nosotros vamos a seguir insistiendo con las mejoras que conseguimos. No descartamos ninguna medida de fuerza”. indicaron.

En cuanto al monto adeudado al sector señalaron que “es muy difícil determinarlo ya que depende de la antigüedad de cada uno”.

“Pero a toda esta situación ahora sentimos que nuestra situación está más estancada todavía, ya que también nos preocupa que todavía no tengamos novedades del aguinaldo, y si bien no podemos pedir explicaciones formalmente, al consultar cada uno por su parte, desde la empresa dijeron que todavía no hay novedades y nada más”, aseguraron a El Litoral.

Y ante este panorama, vale destacar que desde el sector no descartaron avanzar con algún tipo de medida dado la falta de pago o de aguinaldo o detalles de los depósitos que se realizaron y no coincidieron con lo acordado.

Paritarias

En lo que respecta al incremento anual correspondiente al 2019 todavía no se adelante ningún concepto y trascendió que de no alcanzar a un acuerdo en los próximos días, esta mejora comenzaría a negociarse como a cuenta desde noviembre.

Mientras que en lo que respecta a las paritarias nacionales, desde el sector local manifestaron que de no acordarse a nivel país el incremento del 40% solicitado seguramente en 10 ó 15 días se podría convocar a una nueva medida de fuerza, la cual contará con la adhesión local dada la situación particular que atraviesan en este momento y tras la falta acciones para lograr solucionar los conflictos.

Y a esta situación una arista menor que preocupa al sector es la falta de obra social en la cual están insertos y que desde hace bastante tiempo solicitan una solución definitiva.

Y a este panorama conflictivo del sector, se debe sumar los estrictos controles que vienen llevando hace unos días los inspectores de las firmas en las unidades y tras el arribo de los choferes al puerto local.