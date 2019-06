Federer será el segundo cabeza de serie detrás de Djokovic

El suizo Roger Federer, ocho veces campeón en Wimbledon, fue preclasificado hoy como segundo cabeza de serie detrás del serbio Novak Djokovic, por delante del español Rafael Nadal pese a ser el número dos del ranking mundial de la ATP.

Federer se vio beneficiado por la fórmula que aplica Wimbledon, que cuenta con la aprobación de la ATP y no toma en cuenta el ranking sino que suma el 100 por ciento de los puntos ganados durante el último año en césped y el 75 por ciento de las unidades ganadas en el mejor torneo sobre esta superficie.



En ese contexto, Federer ganó el último fin de semana el ATP de Halle, en Alemania, y eso le bastó para que sea preclasificado por delante de Nadal, quien no compite en césped desde que jugó Wimbledon el año pasado.



Nadal ya había sufrido la misma situación el año pasado pese a llegar a Wimbledon como número uno del mundo y lo que cambia es que se enfrentaría con Djokovic en una hipotética semifinal y no en la final.



Otro afectado por la preclasificación dada a conocer hoy en Wimbledon es el austríaco Dominic Thiem, quien será quinto cabeza de serie pese a ser el cuarto del ranking mundial.



En tanto, en el cuadro femenino no habrá cambios porque Wimbledon, salvo alguna excepción, sigue el ranking de la WTA, y así la australiana Ashleigh Barty será la cabeza de serie número uno.