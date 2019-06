Denuncian que por día mueren entre 4 y 6 caballos por graves lesiones

Proteccionistas de la ciudad vienen llevando a cabo campañas de prohibición de los carros de tracción a sangre argumentando que son la principal causa de maltrato animal y brindaron algunos datos de la situación. Desde el Movimiento Argentino de Protección Animal de Corrientes (Mapac) señalaron que por día fallecen entre 4 y 6 caballos sólo por peritonitis causada por lesiones graves. Asimismo, explicaron que otras causas son la desnutrición del animal que es empleado para tirar del carro y los golpes que le causan daños irreparables.

Los voluntarios de las distintas organizaciones locales avanzan con la recolección de firmas para solicitar que la Legislatura local trate una ley que prohíba la circulación de los carros de tracción a sangre, con el nombre de “Ley Pascual”.

En diálogo con 7Corrientes, miembros de Mapac explicaron las situaciones de maltrato animal que deben atender diariamente. “Estamos teniendo por semana entre 4 y 6 caballos que mueren por peritonitis. A los caballos, que no tienen libreta sanitaria, los carreros los sueltan a la vía pública para que se alimenten, y al comer de la basura, tragan las bolsas, lo que les produce que no puedan defecar; entonces utilizan una manguera o un palo y así perforan el intestino del animal”, detalló la referente de Mapac, Graciela Bernardez.

Asimismo, la proteccionista local señaló que las otras causas de muerte de los caballos en la vía pública son la desnutrición, la parición de las yeguas en las calles y el maltrato por parte de los carreros.

En cuanto a los casos de caballos muertos que tiran de los carros, la referente explicó que los equinos sólo pueden trasladar una parte de su peso, y que no deben recibir golpes, latigazos ni azotes, y que debido a la fuerza que deben realizar para mover el carro, sumado al deterioro físico que tienen, se lesionan gravemente el pecho y los pulmones, muriendo de hemorragias.

Los proteccionistas reclaman que la Legislatura provincial debata una ley que prohíba la circulación de carros de tracción a sangre en Corrientes, amparados en la Ley Nacional Nº 14.346 de “Protección de los animales”. Actualmente se encuentran nuevamente juntando firmas para solicitar al Poder Legislativo que trate la iniciativa a la cual denominaron proyecto de “Ley Pascual”.