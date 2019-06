Menor participó de una audiencia judicial por videoconferencia

Un menor de 15 años que reside desde marzo último en Comodoro Rivadavia, participó ayer de una audiencia mediante videoconferencia con el Juzgado de Menores N° 3 de Corrientes, en el marco de una causa que investiga el daño a una propiedad cuando vivía en esta capital. Dicha audiencia fue iniciativa de la Fiscalía de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Tutelares, que entiende ante este Juzgado de la Primera Circunscripción.

De la audiencia participaron las titulares del Juzgado de Menores N° 3 y la de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Tutelares, doctoras Pierina Ramírez y Patricia Armendía, respectivamente; además intervinieron, como establecen las normas del debido proceso, el Asesor de Menores N° 3, doctor Nicolás Bonastre, y el Defensor Oficial Penal N° 4, doctor Félix Enrique Pérez Díaz.

El menor involucrado se abstuvo de declarar, y una vez dado este paso, se inició entonces una audiencia de conocimiento personal y directo con el menor, donde la doctora Ramírez interactuó también con la madre y responsable del adolescente y le explicó los alcances del procedimiento, a la vez que informó que pedirá por medio de un exhorto un informe socioambiental de la familia y sendos informes psicológicos de ambos.

El contacto con el menor fue de gran utilidad, dijo la doctora Armendía, puesto que “sin la declaración del menor no era posible continuar con la investigación”.

Si bien se trata de un menor no punible y el delito imputado es menor, el proceso penal, por ser de orden público, no puede sino concluir con una resolución jurisdiccional.