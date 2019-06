Scaloni probó con dos variantes en la formación titular de Argentina

El entrenador de la selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni quedó con una sensación clara después de la victoria sobre Qatar y otra difusa: el tridente de ataque funcionó a la perfección, pero sabe que debe encontrar el equilibrio sobre sus espaldas si quiere seguir con vida en la Copa América mañana ante Venezuela.

El equipo albiceleste ensayó ayer en el complejo del Fluminense ubicado en Río de Janeiro y el entrenador mostró dos modificaciones que podrían llevarse a cabo en el Estadio Maracaná en el duelo de cuartos de final: los ingresos de Marcos Acuña y Germán Pezzella, de acuerdo a lo que detalló Infobae.

El DT realizó un movimiento estratégico que cubriría los huecos que podrían generarse ante la titularidad de Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

Acuña ocuparía el sector izquierdo del mediocampo en lugar de Giovani Lo Celso y Pezzella sería reemplazante de Renzo Saravia, aunque Juan Foyth sería quien se correría al lateral derecho para dejar al ex River el centro de la defensa junto con Nicolás Otamendi.

De este modo, la formación que se perfila para enfrentar a la Vinotinto mañana desde las 16.00 es con: Franco Armani; Pezzella, Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Acuña; Messi, Martínez y Agüero.

Cabe destacar que el mediocampista con pasado en Racing y Ferro fue suplente ante Paraguay y Colombia, pero logró convencer al técnico con los 40 minutos que disputó en el complemento ante Qatar. Lo Celso, en cambio, fue titular en las tres presentaciones de la fase de grupos pero no cumplió con las expectativas depositadas sobre su rendimiento.

Tanto el mencionado Saravia como Guido Pizarro se entrenaron diferenciado ayer por diferentes lesiones y esta situación podría entregar una doble lectura sobre la presencia de Foyth en el lateral derecho. El flamante jugador del Porto sufrió un traumatismo en la cresta ilíaca y el deportista del Tigres mexicano padece una sobrecarga muscular en ambas pantorrillas.

Hasta el momento, el defensor Ramiro Funes Mori es el único futbolista de campo que no sumó minutos en el ciclo Scaloni en la Copa América.