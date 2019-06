Brasil y Paraguay abren los cruces de cuartos de final

La selección brasileña se jugará hoy el pase a las semifinales de la Copa América 2019 ante una Paraguay, que intentará aprovechar la importante baja del centrocampista Casemiro, sancionado por acumulación de tarjetas.

El encuentro comenzará a las 21:30 en el Arena do Gremio de Porto Alegre entre un Brasil que viene de golear por 5-0 a Perú, lo que le permitió clasificarse primero en el grupo A con siete puntos, y Paraguay, que apenas con una derrota y dos empates en el grupo B logró ser uno de los dos mejores terceros en pasar a cuartos.

En Brasil estará ausente Casemiro, volante del Real Madrid, que es el encargado de aportar el equilibrio entre la defensa y el ataque.

Desde Tite que asumió el cargo hace tres años, dirigió 39 partidos con el combinado verde-amarillo y ha ganado 31, aunque en las dos únicas derrotas que figuran en su expediente se dio la misma circunstancia: Casemiro no estuvo presente.

La más reciente fue el batacazo en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Bélgica (1-2). En aquella ocasión, el camiseta 5 se perdió el encuentro también por sanción y su sustituto, Fernandinho, naufragó.

Con ese dramático precedente, el volante del Manchester City, completamente recuperado de sus molestias en la rodilla derecha, mañana ocupará previsiblemente el lugar de Casemiro.

El combinado guaraní llegó a Porto Alegre y espera explotar al máximo su presencia, casi milagrosa, en los cuartos de final, ronda a la que accedió con tan solo dos puntos.

El conjunto comandado por Eduardo Berizzo viene además en una tendencia opuesta a la de su rival, de más a menos.

Desperdició una ventaja de 2-0 ante Qatar y al final terminó cediendo un empate. Lo mismo le sucedió con Argentina. Se adelantó por medio de Richard Sánchez, pero empató Lionel Messi, y finalmente cayó derrotado ante Colombia por 1-0. Dos puntos y Paraguay solo clasificada porque Ecuador y Japón, esta última con peor diferencia de goles, empataron en el partido del grupo C.

Berizzo podría introducir cambios en el once con respecto al partido contra Colombia con el objetivo de salir al contragolpe y aprovechar los espacios que dejan atrás Daniel Alves y Filipe Luis. El técnico argentino ensayó con Hernán Pérez, Celso Ortíz y Oscar Romero, dejando a Miguel Almirón, quien está despertando el interés de grandes clubes europeos, como falso nueve del equipo.