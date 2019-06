Humor feminista en las tablas correntinas

El viernes 26 de julio regresa a Corrientes la dupla Señorita Bimbo y Noelia Custodio. La cita es en el Teatro de la Ciudad, desde las 21 con entradas generales a $400.

Mucha gente piensa que son la misma persona y suelen confundir a la una con la otra, pero son dos. Bimbo Godoy actriz y conductora, hace stand up desde el 2010, fue parte de los shows de stand up Snorkel, Rococó, Harina, y desde el 2016 se presenta con su unipersonal, actualmente se encuentra de Gira nacional junto a Noelia Custodio.

Noelia es comediante de stand up desde el año 2011. En el año 2014 presentó “Exabrupto” en el Paseo la Plaza en la mítica Calle Corrientes con Nicolás de Tracy, en el 2016 estrenó “Harina” junto con Bimbo, Ezequiel Alvarez y Rodrigo Bello.