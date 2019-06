Vecinos del barrio Bicentenario organizan una marcha para pedir seguridad

Preocupados por reiterados hechos de inseguridad, un grupo de pobladores del barrio Bicentenario de Esquina se nuclearon en una comisión que está organizando una marcha. Según manifestaron al programa “Conectándonos Esquina”, mañana se concentrarán en la plaza 25 de Mayo.

Desde allí, a partir de las 17, se movilizarían por las calles de la ciudad para pedir que las autoridades adopten las medidas necesarias a fin de tratar de proteger a la comunidad. En este sentido, uno de los integrantes de la citada comisión aseveró: “No podemos seguir así”.

Fundamentó su planteó en una serie de hechos delictivos registrados tanto en domicilios particulares como en locales comerciales.

“Estamos muy preocupados”, insistió el vecino, quien señaló que en su caso particular fue víctima dos veces de robos. Pero lo peor, contó, es el temor que su pequeña hija tiene ahora. Señaló que la niña pide de manera constante que cierren las ventanas, no quiere salir ni a la vereda y llora con frecuencia.

“Creo que no es justo vivir de esta manera”, subrayó. Por ello, invitó a los pobladores a sumarse a la marcha para pedir mayor seguridad, no sólo en el citado barrio sino también en toda la ciudad.

Por último, comentó que autoridades de la Policía los convocaron a una reunión a la que aseguró que concurrirían.