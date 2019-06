Scaloni: “El aporte de Messi es esencial”

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, disintió ayer con quienes piensan que Lionel Messi todavía no apareció en toda su dimensión en la Copa América, al subrayar que su aporte “es esencial” para el equipo tanto dentro como fuera de la cancha.

“Para nosotros su aporte es esencial, de eso no tengo ninguna duda. Si vieran (a los periodistas) todo lo que aporta dentro del vestuario y dentro del campo, quizás la opinión sería diferente”, advirtió en la conferencia de prensa.

“Messi es Messi, es el mejor de todos”, cerró la polémica, antes de ponderar la actuación de su equipo en el Maracaná de Río de Janeiro.

“El primer tiempo se dio de una manera similar al de Qatar: hicimos el gol rápido, nos acomodamos bien y luego ellos manejaron la pelota sin complicarnos”, resumió. “En el segundo tiempo, el equipo entendió muy bien el partido, los que ingresaron lo hicieron muy bien y eso nos pone muy contentos porque confirma que todos pueden aportar”, destacó.

Scaloni consideró que “el compromiso, la humildad y el trabajo” son los principales atributos de Argentina en esta Copa América, al tiempo que señaló que su equipo “puede mejorar el intento de 'dormir' los partidos” cuando está con el marcador en ventaja.

“A veces el partido se hace de ida y vuelta y no nos conviene, pero considero que es algo lógico porque muchos de estos jugadores son jóvenes y todavía no han alcanzado la madurez”, entendió.

El técnico argentino recordó que cuando comenzó a preparar el torneo se planteaba “jugar de otra manera” pero que con el correr de los partidos adoptó el actual sistema (4-3-3) como “la mejor opción”.

“Esta es la versión del equipo que nos da mayor confianza y en el fútbol eso siempre es importante”, afirmó.