Sportivo y Curupay A, el duelo destacado de la jornada

El Torneo Femenino de Primera División que organiza la Liga Correntina de Fútbol vivirá este fin de semana su cuarta fecha.

La actividad dará inicio hoy con seis encuentros donde se destaca nítidamente el cruce entre los equipos punteros (9 puntos cada uno) de la Zona A: Sportivo y Curupay A.

También se presentará quien manda en la Zona B, Libertad (9) que tendrá como rival a Curupay B (5).

El detalle de la programación es el siguiente:

Hoy, cancha de Lipton: 19.00 (Zona B) Popular A vs. Empedrado, 20.00 (Zona A) Mandiyú vs. Ferroviario y 21.00 (Zona A) Lipton A vs. San Jorge.

Hoy, cancha de Libertad: 19.00 (Zona B) Robinson vs. Yaguareté, 20.00 (Zona B) Curupay B vs. Libertad y 21.00 (Zona A) Curupay A vs. Sportivo.

Mañana, cancha de Lipton: 19.00 (Zona C) Lipton B vs. Sacachispas, 20.00 (Zona C) Quilmes vs. Villa Raquel y 21.00 (Zona C) Popular vs. Doctor Montaña.