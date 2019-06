Valdés activa un plan de acción para intentar concretar inversiones chinas

El gobernador Gustavo Valdés anunció ayer que en breve realizará una convocatoria para avanzar en un nuevo “Pacto Correntino para el Crecimiento”. El viaje a China prefiguró un nuevo paradigma de desarrollo para la provincia basado en la apertura de mercados externos.

El Gobernador alista un plan de acciones para apuntalar las posibilidades de crecimiento para la provincia que surgieron a raíz del periplo a la República Popular de China.

En ese sentido, el mandatario anunció a Radio Dos que “hay que trabajar por la provincia de Corrientes” y mencionó un Pacto Correntino para el Crecimiento “en el que se planteen objetivos de modernización del Estado, los nuevos mercados que tenemos que abrir y convocar a todos los sectores para desarrollarnos”.

“Necesitamos realizar una convocatoria para la concreción de un nuevo Pacto de Crecimiento de correntinos, con muchas áreas y en el que los puertos son vitales”, agregó.

En ese sentido, consideró fundamental dejar de lado las confrontación política, que sólo “destruye y atrasa”.

Hizo gala de su relación con la oposición y aseguró que tiene diálogo con todos.

“No hay que oponerse por oponerse”, aconsejó.

Afirmó que dialoga con Camau Espínola, en su rol de senador nacional y que lo mismo hace con la legisladora nacional del PJ, Ana Almirón.

“Hablé antes de la famosa foto con Camau, Pichetto y Frigerio. Pero eso no dice nada. No fui yo quien acercó a Camau. Pero todo tiene que ver con el diálogo, con el consenso. Lo contrario es la pelea innecesaria”, señaló.

Al respecto remarcó que “queremos desarrollar Corrientes, y los que quieran seguir ese camino que se sumen a Eco”, dijo el mandatario provincial.

“Oponerse por oponerse, no construye, hay que priorizar una construcción inteligente, con ideas políticas claras, de producción y desarrollo”, aseguró el Gobernador.

En este sentido, se refirió a la importancia de mejorar la calidad de las instituciones y de tener “una visión clara de la provincia para gobernar”.

Consultado sobre posibles internas con el ex gobernador Ricardo Colombi, manifestó que “hay que trabajar por esto, para la provincia de Corrientes”.

“La confrontación destruye, atrasa y entorpece”, aseguró.

Por otra parte, sobre los cambios en su gabinete y el nombramiento de nuevos ministros, sostuvo que “tienen que ser buenos en su área” y no adelantó ningún nombre.

Se especula con que el mandatario tendría definidos los cambios que concretará en su equipo de trabajo de cara al 10 de diciembre.