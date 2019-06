Todo a su favor, el desafío del oficialismo con 22 diputados y una oposición reducida a 8

Tras el apabullante resultado electoral de ayer, el Gobierno se aseguró los dos tercios de la Cámara baja. Encuentro por Corrientes se alzó con 11 diputados tras obtener 323.954 votos.

El oficialismo renovaba 9 bancas y se llevó 11. Situación que le permitirá al gobernador Gustavo Valdés gobernar sin oposición, ya que los peronistas quedarán reducidos a un grupo de 8 legisladores.

El Frente para la Victoria logró tres bancas; es decir que Cesar Acevedo continuará otros cuatro años más. Ingresan, además, Alicia Meixner, hija de Tito Meixner, y Marcos Otaño, de Cambio Solidario.

La sorpresa la dio Unidad Correntina, el frente conformado por intendentes del peronismo, que logró una banca en diputados. Miguel Arias asumirá el 10 de diciembre.

En el oficialismo fueron reelectos “Perucho” Cassani, que irá también por la reelección en la presidencia de Diputados, bastión en el que manda desde 2009.

También Javier Sáez del Partido Popular logró ser reelecto y el radical Tito López asumirá su tercer mandato.

El liberalismo celebra la elección de Eduardo Hardoy, que ocupó el décimo lugar en la grilla. El Partido Liberal tendrá dos diputados, algo que no sucedía desde el 2011.

Claro que se debe aclarar que Any Pereyra logró ser diputada en 2017 por una alianza con el peronismo. Hoy es una socia más de Encuentro por Corrientes.

Otro suceso no menor será el debut legislativo del PRO, ya que Lorena Lazarroff logró quedarse con la banca 15.

El Gobierno contará desde el 10 de diciembre con 22 legisladores propios, si se tiene en cuenta a Diego Pellegrino de Cambio Popular, que fue electo en una alianza con el peronismo, pero desde que asumió ha mostrado simpatía por el oficialismo.

De esos 22 legisladores 7 son radicales de paladar negro: Norberto Ast, Hector Lopez, Juan Alvarez, Noelia Bazzi, Mariel Meza, Manuel Aguirre y Eduardo Vischi.

Es decir que Valdés ya no deberá lidiar con una oposición que despotrique contra los empréstitos que pretenda o los proyectos de presupuesto.

El desafío para el oficialismo será no caer en el autoritarismo y las sesiones a libro cerrado.

No se recuerda en el corto plazo que un gobernador haya contado con una legislatura a pedir de sus deseos.

Valdés deberá aprovechar esa situación.

Despedida

Los diputados que abandonarán la banca el 10 de diciembre serán los radicales, Geraldine Calvi, Jorge Molina y Adan Gaya; los peronistas, Alicia Locatelli, Maria Giraud, Ernesto Meixner, Martín Barrionuevo, Ceferino Yardín, José Fernández Affur y Analía Bestard de Proyecto Corrientes.