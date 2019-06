El frente gobernante volteó el Senado y logró los dos tercios

Mariana Blanco

mblanco@ellitoral.com.ar

Desde que la Cámara alta amplió su cuerpo de 13 a 15, los acuerdos intermitentes entre el PJ y el Panu, sello que había logrado una banca en alianza con el oficialismo, resultaron, años después, en conversaciones que quebraron la mayoría simple de Encuentro por Corrientes (ECO). Sin embargo, ayer el frente gobernante atrapó una gran bocanada de aire fresco y logró, no sólo recuperar terreno, sino también una aplastante mayoría en un espacio de poder que nada más y nada menos, tiene, entre varias atribuciones, la facultad de dar o no acuerdo a los jueces.

Con el regreso del ex gobernador Ricardo Colombi a la Legislatura en 2017, el oficialismo se propuso lograr el control de la Cámara alta o al menos alcanzar una cómoda mayoría. Anoche, con el 99 por ciento de las mesas escrutadas, ECO cosechó el 60 por ciento de los votos, por lo cual, de cinco bancas en juego, el oficialismo logró incorporar a cuatro de los suyos. Esto, además, aparejó un escenario impensado: el gobernador Gustavo Valdés contará con mayoría calificada en este cuerpo.

La performance de ECO en gran parte de los distritos permitió el ingreso del ex ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Enrique Vaz Torres. Luego de tres períodos como primer funcionario del gabinete de Colombi, que había renunciado en tiempos de Valdés y hombre de suma confianza del ex mandatario provincial, con quien próximamente compartirá el bloque.

Como integrante de la Cámara alta volverá el actual intendente de Mocoretá, el radical Henry Fick, quien había anunciado semanas atrás que su candidatura no era testimonial, por lo que, de cumplir, la Intendencia quedaría en manos del vice, Juan Pablo Fornaroli. Además, renovó mandato Graciela Rodríguez, apoderada de la UCR correntina.

La sorpresa fue el ingreso del flamante subsecretario de Desarrollo Social a cargo del Ministerio, Diógenes González. Con casi un mes al frente de la titularidad de la cartera, aunque cuenta con varios años de gestión en Acción Social, el funcionario logró acceder a una banca del Senado gracias al batacazo de ECO.

El Frente para la Victoria (FPV) se posicionó como segunda fuerza provincial, con casi un 20 por ciento de los votos, de acuerdo con el escrutinio provisorio. Sin embargo, apenas alcanzó a sumar a un senador. De esta manera, el ex secretario de Economía de la Municipalidad de Corrientes en tiempos de Carlos Mauricio “Camau” Espínola y diputado provincial por el PJ, Martín Barrionuevo asumirá su mandato en un semestre. Se trata de uno de los hombres más críticos de las políticas económicas de Nación y de la Provincia.

En diciembre de 2019, ECO contará con mayoría calificada con la incorporación de cuatro radicales y la continuidad de otros seis. Siguen con su mandato Noel Breard, un histórico de la UCR que logró, en sucesivas contiendas electorales, acceder a cargos legislativos desde prácticamente el regreso de la democracia.

Siguen Ricardo Colombi y David Dos Santos, este último, vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, cuyo mandato como autoridad del cuerpo mantiene desde 2013. También, continuará el ex presidente de la UCR provincial, Sergio Flinta, a quien recientemente sucedió el ex gobernador como autoridad partidaria.

Además, continuarán con su mandato las radicales María Itatí Insaurralde y Alejandra Seward. Esta última, actual presidenta del Comité Capital de la UCR.

Por otra parte, la oposición estará conformada por Barrionuevo, y los peronistas Daniel Alterats (ex intendente de Saladas), Víctor Giraud (ex jefe comunal de Santo Tomé), Carolina Martínez Llano y Nancy Sand (ex jefa comunal de Bella Vista).

En tanto, finalizan mandato Graciela Rodríguez (UCR), quien finalmente logró renovar por lo que continúa en el Senado; Nora Nazar (Panu), Mario Bofill (PJ), Rubén Suárez (ECO) y Roberto Miño (PJ). En el caso del titular de la UTA Corrientes, este contaba con un período corto porque había accedido en reemplazo de Fick, cuando este ganó la Intendencia de Mocoretá en 2017, es decir, por corrimiento de lista.

Un dato llamativo es que, con la salida de Nazar y, a excepción del presidente, Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes), el Senado será bipartidista. Por un lado, el radicalismo y por otro, el PJ. En el caso del oficialismo todos los senadores cuentan con más de un mandato. Algunos de ellos históricos como Breard y Flinta. González y Vaz Torres, las excepciones. De la oposición, en tanto, casi todos, tienen gestión municipal y la mayoría estuvo al frente de una Intendencia.

La mayoría calificada para el oficialismo evitará la tirantez de tiempo atrás. Hace aproximadamente un lustro que las tensiones en el tratamiento de proyectos clave fueron moneda corriente. Un ejemplo, el Presupuesto, que logró aprobarse con el eventual apoyo de algún senador peronista al radicalismo para voltear la balanza a su favor. La último vez, la sorpresa fue el chamamacero Mario Bofill (PJ), quien cumple su período en diciembre y votó con ECO la ley de leyes y el aval de un multimillonario empréstito para la gestión de Gustavo Valdés.

En 2015, un acuerdo del peronismo con el Panu frenó el tratamiento de varios pliegos de jueces. Sin embargo, el oficialismo había logrado, a fuerza de negociaciones con una parte de la oposición, avanzar con iniciativas, algunas de ellas de gran impacto, como declarar de interés la industria celulósica-pastera en Corrientes y habilitar la ampliación de venta de terrenos a extranjeros para, según expresaron los autores de la iniciativa, promover la industrialización de la provincia. Esto implica una reglamentación de la Constitución Provincial.

Luego de traspiés y triunfos de los últimos meses en la Cámara, la fuerza gobernante aprovechó la oportunidad en este año electoral. La oposición fue la que más bancas puso en juego y, pese a ese contexto, el peronismo no hizo más que fragmentarse como estrategia electoral, lo que otorgó una cómoda posibilidad a ECO de ampliar sus espacios.

Unidad Correntina, que llevó como cabeza de lista al intendente de Santa Lucía José “Tata” Sananez, logró el 8,93 por ciento de los votos. El espacio contó con el apoyo de la Liga de Intendentes Peronistas y anoche accedió a una banca de Diputados.

Por su parte, Eugenio “Nito” Artaza alcanzó los 4,60 puntos. El ex senador nacional y líder de Cambio Popular (Capo) se conformó como cuarta fuerza con la alianza “Avancemos”. En tanto, Alternativa Federal que llevaba como candidato al concejal de Capital Germán Braillard Poccard, logró el 3,3 por ciento de los votos.

Por otra parte, Alejandro Karlen, candidato de Juntos Podemos, logró el 2,9 por ciento de los sufragios en la provincia. El partido Ciudadanos a Gobernar, que llevaba como candidato a Eduardo “Paco” Achitte, cosechó el 1,46 por ciento de las voluntades.