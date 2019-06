River inició su preparación goleando a Chivas de México

River Plate inició en la madrugada del sábado su preparación con una espectacular goleada a Las Chivas de Guadalajara, México, por 5-1, en su primer partido amistoso, que se jugó en San Diego, en el marco de la pretemporada que lleva a cabo en los Estados Unidos.

El equipo “Millonario”, que dirige Marcelo Gallardo, consumó su victoria con los goles del uruguayo Nicolás De la Cruz en dos ocasiones, el colombiano Rafael Santos Borré, Ignacio Fernández y el juvenil Benjamín Rolheisser.

El tanto de los mexicanos fue anotado por el defensor riverplatense Gonzalo Montiel, en contra de su arco, que estuvo defendido por Enrique Bologna debido a que el titular Franco Armani está jugando la Copa América Brasil 2019 con el seleccionado argentino.

River dejó buenas sensaciones en su estreno con miras a lo que será la temporada 2019/2020 y que tiene como primer y gran objetivo la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de América que animará con el Cruzeiro, de Brasil, primero en Núñez, el 23 de julio, y la vuelta en Belo Horizonte, el 30 de julio.

El saldo fue positivo en cuanto a la actuación del equipo y dejó una noticia buena, el regreso del mediocampista tucumano Exequiel Palacios, recuperado del desgarro que le impidió integrar el plantel argentino en la Copa América.

La mala noticia fue el golpe que recibió el mendocino Enzo Pérez ni bien comenzó el partido, que le dejó un severo esguince de tobillo derecho que seguramente le impedirá completar la pretemporada y pone en riesgo su participación al menos en el primer cruce ante Cruzeiro por la Libertadores.

El partido

River salió a jugar ante Chivas con su estilo de presión alta y mucho control de balón desde el inicio del partido, así se perdió dos grandes ocasiones, una a través de Montiel y la otra en un mano a mano de Borré, hasta que abrió el marcador con un golazo de De la Cruz, quien ejecutó a la perfección un tiro libre y la pelota ingresó en el ángulo derecho del arco defendido por José Antonio Rodríguez.

El equipo argentino aumentó luego de una lúcida acción individual de Ferreira, quien habilitó a Borré y el colombiano marcó de derecha el 2-0.

El primer tiempo fue todo de River (el “Beto” Bologna no atajó ninguna pelota) y en el segundo período amplió la ventaja con un cabezazo de De la Cruz luego de un remate de “Nacho” Fernández en el travesaño.

Las Chivas reaccionaron y llegaron con un cabezazo de Alan Pulido desde buena posición que generó una gran atajada de Bologna, quien después sacó otro remate de Brizuela pero no pudo impedir que la pelota, luego de rebotar en Montiel, ingrese en su arco.

Ese gol no desanimó a River, por el contrario, fue a buscar más y anotó a través de “Nacho” Fernández y luego concretó el 5-1 por intermedio de Rolheisser.

River se floreó ante Las Chivas y volverá a jugar el sábado próximo ante otro equipo mexicano, el América, en un partido que se llevará a cabo en Seattle.

El plantel conducido por Gallardo completará su pretemporada en Los Angeles y regresará a la Argentina, donde jugará el 16 de julio ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por los 16vos. de la Copa Argentina, en Villa Mercedes, San Luis, en el último encuentro antes de medirse con el Cruzeiro.