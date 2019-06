El buque de la Armada realizó 600 prácticas de salud por día

Los buques de la Armada Argentina “Ciudad de Zárate” y “King” efectuaron 600 prácticas sanitarias por día en Punta Taitalo, estuvieron en Itá Ibaté y hoy parten rumbo a Lavalle. El capitán de fragata, Anselmo Herrera, señaló a El Litoral que hubo varias atenciones y que la mayoría de los pacientes requirió el servicio de oftalmología. Incluso, indicó que si tenían la graduación concreta, también entregaban anteojos.

“Estamos realizando la campaña sanitaria 2019, en Corrientes ayer y hoy (lunes y martes) estuvimos en Punta Taitalo apoyando a la ciudad con las especialidades. Tenemos dos espacios sanitarios uno de oftalmología y otro de odontología, también se armaron carpas de ginecología, zoonosis y vacunación, entre otras”, detalló a este diario Herrera.

A la vez, dijo que se “zarpó el 5 de mayo, fuimos a Isla Soto, Puerto Vilelas, Isla del Cerrito, Punta Taitalo y mañana (por hoy) estaremos en Lavalle”. El objetivo de la campaña desde el año 2004 es hacer un trabajo ministerial y con ello “ayudar a la gente que tiene difícil acceso por tierra y mejor por agua; llegamos y brindamos atención contribuyendo a lo que hace la Provincia y el Municipio”.

Respecto a las atenciones más solicitadas, expresó que “todas fueron muy requeridas, en Chaco pidieron mucho el chip para prevenir embarazos no deseados; en cambio, en Corrientes no se pudo coordinar esa actividad”. Al mismo tiempo, resaltó que “oftalmología fue una de las áreas más concurridas, así como pediatría, ginecología y también los trámites para hacer el DNI, ya que con el acceso a internet brindaba una solución de forma rápida y la gente no tenía la necesidad de trasladarse al Anses de la ciudad”, señaló.

“En Punta Taitalo se realizaron 600 prácticas médicas, con un total de 150 personas atendidas. Este número se dio entre el lunes y martes. Decimos que se concretó esta cantidad de prácticas con un número de pacientes reducido dado que una misma persona acudió a más de un servicio. Por ejemplo, a una embarazada que recibe atención ginecológica, previamente le deben practicar una ecografía”, precisó.

Las atenciones, aseguró, no han cambiado, sí se fueron sumando más servicios porque también fue aumentando la población que precisaba ayuda.

“Incrementó la cantidad de personas que se atienden, algunas de ellas sabemos que no son argentinas, pero no les negamos la atención sanitaria. Atendemos a todas aquellas que lo requieran”, sostuvo a El Litoral. “Entre los dos barcos y el personal civil de los ministerios somos 100 personas a bordo. La dotación del barco es orgánica, y también hay 40 profesionales entre médicos, asistentes sociales y psicólogos, va cambiando de acuerdo con el puerto”, explicó a este diario el capitán de fragata.