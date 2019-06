A través de un ciclo itinerante buscan revalorizar la escena artística regional

Con el correntino Rodrigo Atroz, vocalista de Verso Raíz y a Gastón Nakazato, de Oberá, Misiones tendrá lugar hoy a las 21 la segunda fecha del ciclo de cantautores Espacios Amados. La propuesta será en “Lo de Mari”, Belgrano 224.

El ciclo propone hacer visibles a referentes regionales que vienen transitando el género de cantautor hace bastante tiempo y a los que se inscriben actualmente, por su compromiso con la canción. El objetivo de esta iniciativa es valorizar la escena, generar las condiciones necesarias para una escucha de la propuesta de cada músico invitado, promoverla a través del registro, la divulgación de su obra y colocar a Corrientes como plaza importante para el género.

Espacios Amados será un ciclo itinerante, y se realizará una vez por mes en salas independientes de la ciudad, como el Centro Cultural Flotante Siete Corrientes y El Patio Cultural, promoviendo también la circulación de estos músicos en espacios diversos entre sí, para que los públicos de cada sala puedan conocer a los referentes del género. Es organizado por productores locales y cantautores, además de tener el apoyo de la Subsecretaría General de Gobernación de la provincia.

Rodrigo Atroz

Oriundo de Corrientes, Rodrigo Gutiérrez, que se presenta como Rodrigo Atroz, dice que “la música es el camino de tierra sobre el cual suelo caminar descalzo. Me hace bien, desde chiquito sentí que era la única forma de ser yo mismo. Además nunca hubiera sido feliz de no descubrirme ella, y de no descubrirla yo. Empecé a los 11 años a componer y escribir mi primera canción de autoría propia, “Sin aliento” se llamaba, la grabé y todo. Le tengo un cariño especial por haber sido la primera”.

En el ciclo el artista abordará un repertorio de temas inéditos, y otros ya conocidos, buscando la conexión con el público. “Es cierto que existen millones de palabras de lo más nutridas, algunas raras según el dialecto de las masas y dependiendo del lugar donde se dicen o escuchan. La poesía es el camino libre del pensador para poder regar las mentes de las personas, dejando siempre un mensaje contextualizado y utilizando los recursos que se le plazca. Supongo que la libertad que me da la poesía no existe en el mundo real, así como los lectores finales o los que escuchen mis temas, tendrán la misma libertad para descubrir metáforas y otros recursos que describen el paisaje de cada poema, de cada canción. El valor de saberse libre, es lo que hace de la poesía un mundo perfecto”, dijo Rodrigo.

Gastón Nakazato

Compositor, productor y referente cultural de la provincia de Misiones, el obereño Gastón Nakazato, retoma escenarios y canciones de su trilogía compositiva: “Innube” (De la Mente Records, 2004) - “Nakazato”, 2006 - “Naciente”, 2016. Estos últimos producidos en los estudios de Melopea discos, sello del músico Argentino, Lito Nebbia. En este mes de junio vuelve a tocar en Corrientes, adelantando canciones de “Une” -su nuevo material-, en etapa de preproducción. Nakazato, dueño de una voz y una pluma privilegiadas, evoca en sus composiciones al rescate de la naturaleza, la preservación de los recursos naturales y la integración del hombre; mas siempre consciente de su estado fugaz y con la incertidumbre del todo inalcanzable e inmenso.