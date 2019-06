Brangus cerró su 50ª Gran Nacional con muy buenas ventas de reproductores

n El predio de la Sociedad Rural del Chaco, en la ciudad de Resistencia, fue nuevamente escenario para que el mejor Brangus se luzca ante la vista de cientos de criadores argentinos y del exterior que visitaron la 50ª Exposición Nacional de la raza. El evento incluyó dos remates de reproductores, ambos a cargo de Iván L. O'Farrell SRL, donde se advirtieron valores muy satisfactorios.

Con el remate de los reproductores Brangus exhibidos en la Sociedad Rural del Chaco, el viernes finalizó la 50ª Gran Nacional Brangus, realizada la semana pasada en el marco de la 13ª edición de La Nación Ganadera Norte. Un encierre de 370 reproductores llegados de 50 cabañas de distintos puntos del país, dio un marco espectacular a la muestra. Sumado a la calidad de los ejemplares, al tratarse de la exposición Brangus más importante para la raza.

Como viene sucediendo hace algunos años, la Gran Nacional Brangus tuvo dos remates: la “Noche de Campeones”, que se realizó el jueves y donde salieron a venta los animales más destacados durante las juras de clasificación, realizadas el miércoles y jueves; y el Remate de las Exposiciones, que se llevó a cabo el viernes.

La casa consignataria Iván L. O’Farrell fue la responsable de todos los remates de la semana. “En las ventas de la ‘Noche de Campeones’ había muchísimos criadores y productores de Argentina y países vecinos. La situación climática y la situación que estamos viviendo generó un poco de cautela en los compradores. Todavía el comprador de genética está un poco dubitativo”, explicó Iván O’Farrell, quien agregó que “si bien el remate no fue ágil como el del 2018, fue una subasta con excelentes precios. Vendimos el 50% de la Gran Campeón Hembra en $1.000.000, una ternera en $920.000. Fue muy bueno”, dijo el martillero.

En este sentido, cabe remarcar que la Gran Campeón Hembra de la exposición, presentada por la cabaña Los Guasunchos, fue el precio máximo en vaquillonas, adquirida en un 50% por una empresa ganadera de la República del Paraguay, que pagó un millón de pesos por la mitad del animal.

En el remate de las exposiciones, realizado el viernes en la pista central del predio, también se dieron ventas muy ágiles, tanto en machos como en hembras. “Quedaron 6 o 7 toros, que son en realidad algún ternero o toro junior. Son ejemplares más difíciles de colocar, sobre todo en esta zona y mas hoy con todos los problemas de agua; también por la época”, manifestó “Pancho” O'Farrell.

Luego, dijo: “El resto lo vendimos todo, la verdad es que fue muy ágil. Creo que no nos podemos quejar. Yo si fuera cabañero tendría la misma expectativa de sacar $400.000 en un toro que por ahí lo vendo en $300.000. Pero no vendimos ningún toro o junior en menos de $100.000. Y las hembras alrededor de $50.000. Hay que ubicarse en el contexto en el que estás vendiendo; lo que tenía mayor premio marcó mayor precio”.

“Conclusión, el resultado es satisfactorio; y los criadores me dijeron que estaban contentos. En un año que se esperaba que fuera más complicado, nos sorprendió la velocidad en los remates”, aseguró.

Precios

Las 37 hembras que se vendieron durante los dos remates hicieron un promedio de $191.371. El precio máximo fue de $1.000.000 (por el 50% de la Gran Campeón Hembra, vendida por cabaña Los Guasunchos y adquirido por Agroganadera Ita Ka'avo, del Paraguay. El precio mínimo en hembras fue de $40.000.

En machos, los 29 toros que se vendieron promediaron $201.207. El precio máximo fue $450.000, vendido por cabaña Tres Cruces, y adquirido por la firma Puma Argentina, de Santiago del Estero; mientras que el precio mínimo fue de $100.000.

Televisado

El pasado martes, en el marco de La Nación Ganadera Norte, la firma Iván L. O'Farrell SRL realizó un remate televisado donde se vendieron 6.500 cabezas con muy buenos valores.

“Fue un buen remate; nos quedamos muy conformes porque los valores fueron buenos para el momento, reflejaron lo que se venía dando en los últimos 15 días. Hubo un poco de mejoría en todo lo que es invernada, sobre todo en el ternero y novillito; un poco menos en el macho y hembra”, describió Iván O'Farrell, martillero y titular de la firma. “También teníamos algunos lotes de terneras y vaquillonas que se vendieron muy bien. Lo que antes estaba un poco más duro se flexibilizó un poquito, a pesar de las limitantes con el tema del agua”, dijo, y agregó: “El vientre preñado, vacas de tercera y cuarta parición, ahí estuvo un poco flojo, no vendimos mucho. Pero en términos generales, sobre las 6.500 cabezas vendimos 5.800. Lo que no se vendió fue aquella mercadería que por el precio no se puede colocar".