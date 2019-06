Nueva victoria y primer puesto para Jaguares

Ofensivo. Jaguares anotó cinco tries en la jornada sabatina en cancha de Vélez.

El seleccionado argentino Los Jaguares venció ayer 34 a 7 a los Sharks de Sudáfrica y se aseguró el primer puesto en la conferencia sudafricana del Super Rugby, en partido correspondiente a la fecha 17 de las zonas de clasificación.

El equipo que conduce Gonzalo Quesada, ya estaba clasificado a cuartos de final, pero al asegurarse el primer lugar será local en la primera ronda de los play off.

El partido se jugó en el estadio “José Amalfitani” de Vélez Sarsfield y al término de la primera etapa los argentinos se imponían 12 a 0.

Los Jaguares ya ganaron la conferencia sudafricana porque suman 46 puntos y no pueden ser alcanzados por sus seguidores: Bulls con 36, Lions con 35, Stormers con 34 y Sharks con 33, todos con 15 encuentros.

Además, se ubican segundos en la general con 46 unidades, superados por el bicampeón reinante Crusaders con 58, y por delante de Brumbies con 43.

Los ganadores de cada conferencia ocupan los tres primeros lugares aunque tengan menos puntos que un segundo, como se da en este caso con Hurricanes, escoltas de los Crusaders.

Los Jaguares llegaron a este partido luego de una excelente gira por Oceanía con tres triunfos y una derrota, y ayer en Vélez reafirmaron su buen momento ante un rival irregular al que ya habían vencido por un contundente 51 a 17 en Durban.

Quesada repitió la rotación que le dio buen resultado en el torneo, realizó nueve cambios con respecto al equipo que el sábado pasado venció 34 a 23 a los Reds en el Suncorp Stadium de Brisbane pero el buen funcionamiento del equipo no decayó.

En el próximo encuentro, cierre de la fase regular, la franquicia argentina se medirá con los Sunwolves de Japón, el viernes 14 de este mes, a las 19.10, en Vélez Sarsfield.