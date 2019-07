Alberto Fernández, con Kicillof y Massa

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández; a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a primer diputado, Sergio Massa, tuvieron su primer acto de campaña juntos en la provincia de Buenos Aires.

En un acto en la ciudad balnearia de Necochea, los tres precandidatos expresaron sus ideas frente a las primarias (Paso) del 11 de agosto, y las generales del 27 de octubre.

El primer turno fue para Kicillof, que habló de “independencia económica, soberanía nacional y justicia social” como las tres banderas que no pueden faltar en un eventual gobierno de su espacio político.

“Queremos la independencia económica para que las decisiones más importantes en materia financieria y presupuestaria las tome el gobierno nacional, y para que vuelva a ondear la bandera de la justicia social”, dijo el precandidato a gobernador bonaerense y ex ministro de Economía de los últimos años del gobierno kirchnerista.

Completó la idea parafraseando al ex presidente Néstor Kirchner al afirmar: “No vamos a dejar la independencia ni la soberanía ni la justicia social, ni en la puerta de la Casa Rosada, ni del palacio de gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Le siguió Massa, que se expresó en la misma línea.