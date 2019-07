Grave enfrentamiento gremial a los tiros en un frigorífico

Un frigorífico de Virreyes, San Fernando, fue el escenario de graves incidentes protagonizados por dos agrupaciones gremiales en el que hubo disparos de bala, lanzamiento de piedras, y un colectivo y una camioneta quemadas. Hay dos trabajadores con heridas de bala y uno de ellos se encuentra en estado delicado.

El conflicto se produjo ayer, poco después de las 5 de la mañana en el frigorífico Ecocarne SA (Ex Cocarsa), ubicado en la Ruta 202 y Cordero, en Virreyes. Según el testimonio de los empleados de la empresa, un grupo de cerca de 300 personas, vinculadas al gremio Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, se presentaron en la entrada del frigorífico y agredieron a los empleados que querían ingresar al lugar.

Después de las primeras tensiones, y siempre de acuerdo con las palabras de los trabajadores, se desató una batalla campal cuando los empleados reaccionaron, acompañados de familiares y vecinos del barrio que se vieron alertados por el caos.

A raíz de los incidentes, dos trabajadores de la empresa resultaron heridos de bala y fueron trasladados al hospital más cercano. Ambos recibieron el impacto de los proyectiles en la zona del tórax y estaban siendo operados en el transcurso de la mañana. Según las primeras versiones, uno de ellos se encuentra en grave estado. De acuerdo con fuentes policiales, no hubo ninguna persona detenida. De hecho, los vecinos, trabajadores y hasta directivos de la empresa criticaron que los efectivos policiales presentes no intervinieron para frenar la violencia entre ambos bandos y quedaron a un lado de la entrada del edificio.

Según relataron los propios vecinos de la zona, en el final de la semana pasada ya se había producido un enfrentamiento a golpes de puño entre ambas facciones.