Lanzaron la versión digital de las cédulas verde y azul

Los conductores de autos o motos ya no estarán obligados a llevar registro ni cédulas verde y azul en sus versiones físicas: podrán circular por las calles y rutas argentinas con todos los documentos digitalizados en el teléfono celular.

Los datos del seguro iban a estar en esta tanda de digitalización, pero no se llegó con los tiempos. Además, las autoridades no querían que se pudiera registrar una saturación ante el interés generado. Se estima que sí se podría antes de octubre.

En este camino, el Gobierno trabaja para tener en las próximas semanas la posibilidad de sumar el documento nacional de identidad (DNI) digital. Estaría en la app oficial, pero requeriría de otras validaciones más significativas a las necesarias para los papeles del auto o la moto. Este lanzamiento no tiene fecha de confirmación oficial aún.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó el trabajo realizado mediante “la innovación tecnológica, que nos permitió digitalizar y simplificar los trámites de los registros de la cartera. Logramos un servicio más eficaz, rápido, transparente y cómodo para los usuarios”.