Se levantó el paro de hoy, pero la UTA ratifica adhesión a la medida nacional de mañana

Tras la convocatoria a un paro del servicio de transporte público de pasajeros, que iba a concretarse en la jornada de hoy en reclamo del pago del aguinaldo, desde la Cetuc confirmaron la presentación, por parte de las empresas, de un procedimiento preventivo de crisis, por lo que los trabajadores debieron desistir de la medida de fuerza.

Las partes se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo y acordaron el pago de lo adeudado en dos cuotas, con la condición de que no haya despidos ni suspensiones.

En tanto, desde la UTA ratificaron su adhesión a la medida de fuerza con movilización para mañana en caso de que la dirigencia nacional sostenga la medida en reclamo de mejoras en materia de paritarias.

A la situación complicada de los trabajadores del transporte, ante la falta del pago del aguinaldo y de acuerdos en materia de diferencias salariales pendientes, en la jornada de ayer, Javier Harfuch, referente de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc), informó que “hoy todas las empresas de transporte urbano -Ersa, Turismo Miramar, San Lorenzo- como también las del interior -Silvia y Albizzatti- presentaron el pedido de apertura del procedimiento preventivo de crisis ante la Subsecretaría de Trabajo”. Por esta causa, la medida de fuerza no podría llevarse adelante dadas las normativas vigentes que lo establecen.

Además, la documentación presentada establece la desvinculación de 60 trabajadores y la suspensión de otros 60, argumentando la difícil situación por la que atraviesan. La cual se ve agravada por la disminución -registrada desde hace 8 meses- de la cantidad de pasajeros que viaja con tarifa plana, dado el gran número de usuarios que cuenta con algún beneficio.

Reunión

En este marco, promediando las 18 de ayer, en la Subsecretaría de Trabajo se hicieron presentes los referentes de la UTA Corrientes, el sector empresarial y representes de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) donde, en principio, avanzaron en cuanto a la medida de fuerza convocada para hoy. Esta quedó sin efecto tras el acuerdo de los trabajadores y los referentes de la UTA, quienes aceptaron el pago del aguinaldo en dos cuotas. La primera se hará efectiva mañana y la segunda el 12 de agosto.

Según pudo saber El Litoral, el medio aguinaldo para un conductor sin antigüedad ronda los $14.000.

Tras la reunión, el secretario general de la UTA, Omar Correa, en diálogo con la prensa indicó que “lamentablemente no es lo que pretendemos, pero lo que más nos preocupa es la nueva figura presentada por la empresa, porque tener compañeros suspendidos, jornadas discontinuas, se redujo el personal por 60 días, son cosas mucho más dolorosas que cobrar el aguinaldo en dos veces. Por ahora, no tenemos ningún compañero suspendido ni despedido”.

“La decisión no fue fácil, no nos gusta el procedimiento de empresa, pero lo más importante es mantener la fuente de trabajo y percibir como corresponde nuestros salarios”, puntualizó Correa.

Mientras que en lo que respecta a la cuestión de fondo, sobre la presentación del estado de crisis empresarial, el subsecretario de Trabajo, Jorge Rivolta, indicó que “se fijó una audiencia para el viernes 12 (mañana) a las 10 de la mañana, a la cual la Municipalidad y representantes de Obras Públicas estarán invitados a pedido de los trabajadores”.

Cabe señalar que la UTA Corrientes, el lunes pasado presentó una nota a la Municipalidad solicitando una audiencia con el intendente Eduardo Tassano, misiva que fue derivada al Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), por lo que se aguardaba algún tipo de convocatoria.

Paro nacional

Como consecuencia de la falta de acuerdo en materia de paritarias para el sector, desde la UTA Nacional convocaron a una medida de fuerza con movilización para mañana, en reclamo de una mejora salarial del 20% y un bono de $16 mil para los trabajadores del sector. Se busca replicar a nivel nacional el acuerdo logrado en el ámbito porteño y en la provincia de Buenos Aires, donde no aplicará la medida de fuerza. Y en este contexto, a pesar de la difícil situación local, desde la UTA Corrientes ratifican su adhesión a la medida de fuerza en caso de confirmarse hoy la medida que afectaría a los servicios de corta, media y larga distancia.