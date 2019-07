Teglia: “Todo lo que estamos haciendo tiene relación con el rival del 21”

Tras el amistoso, el técnico de Boca Unidos, Daniel Teglia, habló con la prensa. “Estamos trabajando con vista a un partido. Lo que estamos haciendo en los entrenamientos y lo que hicimos acá tiene relación con el rival del 21”, expresó en alusión a Racing, al que el Aurirrojo enfrentará dentro de diez días por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El DT ahondó en que “por eso parece que (en el juego) se toman demasiadas precauciones, pero tiene que ver con preparar un partido para enfrentar a un equipo de Primera al que no se le puede dar ninguna ventaja”.

“Estoy conforme porque el equipo se adaptó bien, ya el sábado tuvo un buen rendimiento, hoy mejoramos en algunos aspectos, así que estamos creciendo y viendo cómo llega cada uno de los jugadores, porque tenemos que elegir quiénes están mejor para desarrollar el partido que queremos hacer”, agregó el DT.

En cuanto al amistoso, expresó: “Lo más positivo que saqué es que se pudo mantener el orden y que detrás de la pelota siempre hubo ocho o nueve jugadores. Para jugar con Racing eso va a ser muy importante, porque si le damos ventajas son jugadores habituados a otro ritmo, a otra intensidad”.

“Muchos jugadores que están habituados a la elaboración, como ‘Gaby’ Morales, Fabro, Maciel y Antonio Medina, hoy se ordenan, corren para cubrir espacios, con una gran predisposición para recuperar la pelota. Yo creo que ese fue el paso más importante que dimos hasta ahora”, señaló Teglia, quien dijo que para las próximas horas se aguarda la llegada de un arquero.

“Primero buscamos no regalar la pelota, por eso tenemos jugadores de buen pie, para buscar tenerla más tiempo, que contra estos rivales, la mejor manera de descansar es la tenencia, de lo contrario te exponés a que te hagan correr, a que te vayan arrinconando sobre tu arco, y defendiendo tan cerca se hace muy difícil”, manifestó.

Finalmente, el técnico expresó que “el inconveniente mayor es que todavía estamos tratando de buscar forma física. Entonces, hay que dedicarle tiempo a esa preparación y no hay tantos momentos para trabajar lo táctico, porque necesitamos estar 90 minutos en condiciones. Después de que pase esto, hay muchas cosas por hacer y trabajar”, pensando ya en el torneo Federal A.