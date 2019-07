Estafa: llamaron a una anciana y se hicieron pasar por el nieto

Una anciana de 78 años fue estafada en la localidad de Monte Caseros con la modalidad del cuento del tío por un sujeto que se hizo pasar por su nieto, a quien le entregó todo el dinero que tenía ahorrado.

El delito habría ocurrido el miércoles alrededor de las 16 en un domicilio ubicado por calle Juan Pujol de esa localidad.

Sobre este caso se refirió el jefe de la Comisaría Primera de Monte Caseros, Claudio Fernández, quien relató que la mujer recibió un llamado al teléfono fijo donde un hombre se identificó como su nieto, explicó ante el portal Austral Correntina.

Según la denuncia de la anciana, el sujeto señaló que “no podía ir porque se encontraba en mal estado de salud” y que “por ese motivo necesitaba dinero en efectivo, solicitándole que entregue todos sus ahorros a otra persona que iba a presentarse en su casa ubicada en el casco céntrico de Monte Caseros.

En ese momento la jubilada accede, en minutos aparece un individuo en su domicilio y hace entrega de una suma que tenía guardada”.

El funcionario policial aclaró que “estos sujetos eligen al azar aprovechándose de los datos que la misma víctima les brinda”.

Además, remarcó que “los ciudadanos de Monte Caseros tienen que darse cuenta que no deben acceder a dar datos no sólo en la entrega de dinero, sino en tarjetas de crédito o D.N.I. entre otros”.

Fernández, aclaró que “la mujer no pudo reconocer la voz de la persona que la llamó por teléfono, ya que se hallaba afligida”.

En otro orden de cosas, el comisario Fernández se refirió a que los delincuentes suelen utilizar además otra temática delictiva. Les dicen a sus víctimas que “la serie de billetes van a salir de circulación y que la persona que asistiría a su casa sería un empleado del banco quien los cambiaría”.

Delincuente

El comisario admitió que “aparentemente muchas personas vieron al hombre y brindaron información, pero no en calidad de testigos de la causa:

"Nosotros estamos trabajando con las cámaras de seguridad que hay en la zona, para tratarlo de identificar, si se movilizaba en un automóvil o una moto. Siempre hay datos, pero no sabemos si es la misma persona.

Estamos investigando para ver si podemos dar con el autor de este hecho. No podemos revelar mucho pero trataremos de determinar si es de Monte Caseros o de otra ciudad”.