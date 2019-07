YPF: revés para el fondo que reclama USD 3.000 millones

El fondo Burford, que litiga contra la Argentina por la repatriación de YPF, sufrió ayer un rechazo. Le pidió a la jueza estadounidense que lleva la demanda -que, en caso de perder, podría costarle hasta USD 3.000 millones al Estado argentino- que no escuchara argumentos sobre jurisdicción y que directamente se inicie el juicio.

Pero Loretta Preska, a cargo de la corte del distrito Sur de Nueva York, desestimó esa petición.

YPF y Argentina quieren acreditar que los tribunales argentinos son competentes para dirimir el litigio, generado a partir de la compra de la petrolera que realizó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Burford -que compró los derechos para litigar en la quiebra del grupo Petersen (familia Eskenazi) en España- se opone a esa posición. La jueza Preska no convalidó directamente los argumentos argentinos, pero se tomará tiempo para evaluarlos. El fondo Burford pretendía que fueran desestimados.

Los abogados de Burford se enojaron frente a la presentación argentina, que contenía datos que la defensa del país podría haber realizado antes, pero que no se hizo con el equipo legal anterior. Le dijeron a Preska que se trataba de una “chicana” legal. Pero la jueza les refutó. “Abogados, la que decide lo que se puede presentar en mi corte soy yo, no ustedes”, les espetó según testigos. Los abogados argentinos permanecieron serios en ese momento, pero quedaron satisfechos.

“No me repita y no vuelva sobre eso”, también le manifestó la jueza a los abogados de Burford, según contaron varios argentinos que estuvieron allí. Les pareció una situación "tensa", pero propia de un ámbito donde se está tratando de imponer la ley.

Burford solicitó un rechazo in limine, pero no lo obtuvo. Ahora, se estima que la jueza se tomará un par de meses para decidir sobre el planteo argentino.

La estrategia argentina volvió a plantear que el tribunal de Preska “carece de jurisdicción” debido a que las demandas de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía “se basan en el estatuto de YPF, una sociedad argentina regida por la ley argentina”.

En este primer encuentro “se reconoce la competencia de Preska, pero ella misma va a analizar si otro magistrado puede hacer mejor el trabajo”, precisaron fuentes de la Procuración General de la Nación.

El forum non conveniens es uno de los argumentos centrales de la Argentina, y la jueza resolvió hoy otorgarle a las partes la posibilidad de avanzar con las justificaciones para analizar ese aspecto.