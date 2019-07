Colectivos: comenzó el paro nacional y hoy analizan las finanzas de las firmas locales

Desde anoche, promediando las 23, en Corrientes comenzó a regir (con la excepción de la ciudad y provincia de Buenos Aires) la medida de fuerza convocada por la UTA Nacional en reclamo de un aumento salarial de 20% y un bono de $16 mil. Este paro afecta el servicio de corta y mediana distancia, exceptuando algunas empresas de larga distancia ya que Flecha Bus, Río Uruguay, El Pulqui, El Práctico no se plegaron a a la convocatoria.

A este panorama crítico del sector de los trabajadores a nivel nacional se le debe sumar la difícil situación por la que atraviesa el sector en Corrientes, dado el pago en dos cuotas del aguinaldo, las demoras en la renegociación de la escala nacional y ahora la presentación del proceso preventivo de crisis por parte de las empresas Miramar, Ersa y Transporte San Lorenzo, solicitando esta última una nueva audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, que se realizará hoy a partir de las 10.

Paro

Mediante una recorrida que realizó El Litoral por las diferentes paradas de colectivos, se constató que anoche, promediando las 23, algunas unidades circulaban con las puertas cerradas y las luces apagadas, mientras que otras permitían el ascenso de pasajeros, advirtiéndoles la última parada que realizarían, acortando el recorrido habitual, dado que los coches debían estar en los galpones a las 00, horario establecido legalmente para que diera inicio de la medida de fuerza.

“No subimos al 110 porque el chofer nos dijo que solo llegaba hasta el Anfiteatro Cocomarola y nos iba a dejar muy lejos de nuestra casa”, indicó un usuario.

Asimismo, los colectivos que circulaban con pasajeros, al llegar a sus paradas y ver que algunos usuarios pretendían subir a las unidades, estacionaban unos metros más adelante a fin de permitir el descenso de los pasajeros que trasladaban, pero el ascenso de otros.

La medida de fuerza que, como es costumbre, comenzó casi una hora y media antes de lo establecido legalmente, continuará hasta las 00 de hoy. Por ende, las unidades del servicio de transporte volverán a circular desde mañana en forma habitual, ya que desde el sector de los trabajadores de Corrientes, hasta anoche, descartaron cualquier extensión del paro por los conflictos locales.

Larga distancia

La medida nacional está convocada también para aquellos trabajadores que prestan el servicio de transporte de larga distancia. No obstante, El Litoral visitó la terminal de ómnibus y pudo saber que en la jornada de hoy prestarían servicio las empresas Flecha Bus, Río Uruguay, El Pulqui, El Práctico. Mientras que desde las boleterías de las firmas Silvia y Ray Bus manifestaron que sus coches no circularán en la jornada de hoy.

Se debe tener presente que en ocasiones anteriores, cuando algunas empresas quisieron prestar servicios, las unidades fueron el blanco de piedrazos y los choferes víctimas de amenazas, por lo que el servicio dejó de prestarse dado el clima de inseguridad.

En este contexto, hay que tener en cuenta que desde el sector de los trabajadores confirmaron que algunas empresas de larga distancias prestarían servicio en la jornada de hoy, a diferencia de las líneas urbanas y las de media distancia. Además, aclararon que las unidades del servicio Chaco-Corrientes no circularán en la jornada de hoy.

Audiencia

Como consecuencia de la presentación del proceso preventivo de crisis de las empresas Miramar, Ersa y Transporte San Lorenzo confirmado por el vocero de la Cetuc (Cámara de Empresarios del Transporte de Corrientes), Javier Harfuch, y la reunión que llevaron adelante el miércoles pasado, en la que se logró desactivar el paro convocado para ayer, la UTA Corrientes solicitó una nueva audiencia que se llevará adelante hoy a partir de las 10, en la Subsecretaría de Trabajo. El objetivo de este cónclave es conocer los detalles y alcances de la presentación.

“Si bien fuimos notificados de la presentación, consideramos que, tras la difusión de la documentación presentada mediante las redes sociales, los papeles están incompletos. Consideramos que no se aportaron los datos económicos que evidencien tal crisis, estado financiero que solicitaremos en el encuentro”, indicó Julio Sabao, delegado de los trabajadores. Los teléfonos del secretario general de la UTA, Omar Correa, permanecieron cerrados ayer para El Litoral.

Crisis

Como consecuencia de la presentación del proceso preventivo de crisis que presentaron algunas firmas, el subsecretario de Trabajo, Jorge Rivolta, aclaró que lo que se busca con esta presentación es “cuidar los puestos de trabajo y sus condiciones. Hay que tomar medidas para evitar despidos y afectar lo menos posible la fuente de trabajo. Para eso, en principio, las empresas deben ajustar costos”, indicó.

En referencia a la documentación presentada por las firmas y los reclamos de los trabajadores, dada la falta de documentación económica que respalde la presentación, señaló que “las empresas tienen 5 días para presentar un informe, y entre 15 o 17 para conocer la situación”. A esto agregó que “ellos deben presentar balances, pericias contables, observaciones. Y una vez acreditada la crisis, se analizan las medidas propuestas”.

En tanto, tras el acuerdo alcanzado que desactivó el paro que debía llevarse a cabo ayer, como consecuencia de la falta de pago de aguinaldo y el peligro de la posibilidad de despido masivos “que creyeron” que se podían producir ante la presentación empresarial, Rivolta destacó que “las reducciones o cambios de horarios en las jornadas, suspensiones con o sin goce de haberes, pagos en cuotas son cuestiones que pueden o no ser aceptadas, pero con amplia participación del gremio”. En este punto, vale recordar que las partes acordaron en la audiencia que no se avanzaría en este sentido. “Las empresas no pueden echar trabajadores dentro del procedimiento preventivo. La ley es muy clara. Y tampoco puede haber medidas de fuerza”, aclaró.

Escala

Considerando que el pasado 11 de junio la UTA Corrientes logró conseguir el reconocimiento por parte de las firmas de la escala nacional de salarios, por lo que quedó pendiente la renegociación de la deuda de todo el período 2019, desde el sector señalaron a El Litoral que “estas conversaciones se reanudarán en otras audiencias que solicitaremos en Trabajo. Para ellos consideran necesario -así lo peticionaron en una misiva a la Comuna- la presencia de los funcionarios de transporte, ya que sostienen que es fundamental que, como órgano de contralor del servicio, tengan conocimiento de la situación laboral del sector”.