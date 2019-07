Lanzaron "Nothing on you", el nuevo tema de Ed Sheeran y Paulo Londra

Ed Sheeran trabaja en su nuevo álbum No.6 Collaborations Project. El cantante británico incluirá canciones con la colaboración de diversos artistas como Justin Bieber, Eminem, Bruno Mars y el trapero argentino Paulo Londra.

Este viernes, se presentó el tema "Nothing on you" que Sheeran, Londra y Dave interpretan tanto en español e inglés. Había una gran expectativa de parte de los fanáticos que inmediatamente los nombres de los músicos se convirtieron en trending topic en las redes sociales.

Mientras que en el canal de Youtube del intérprete cordobés, el video lírico de "Nothing on you" ya tiene hasta el momento 1.155.555 de visualizaciones en la plataforma a solo cinco horas de haberse publicado.

"Weeeesaa salió nomás, quiero saber que les pareció, y bueno de mi parte reconocer que @teddysphotos y @santandave rompieron todo #leonesconflow #skuuu", escribió el trapero en su cuenta de Instagram, muy feliz.

Este lanzamiento seguramente le dará un gran empujón a su carrera a nivel internacional. Anteriormente, ya había colaborado con Becky G en su tema "Cuando te besé", y con Steve Aoki en el Festival de Lollapalooza.

"Nothing on you" con Paulo Londra y Dave forma parte del nuevo disco que estará listo el 12 de julio. También se encuentran las canciones: "Beautiful People" con Khalid; "South or the Border" junto a Camila Cabello & Cardi B; "Cross me" con Chance The Rapper & PNB Rock; "Take me back to London" con Stormzy; "Best part of me" junto a Yebba; y "I don't care" con Justin Bieber.

Completan el álbum: "Antisocial" junto a Travis Scott; "Remember the name" con Eminem & 50 cent; "Feels" con Young THUG & J Hus; "Put it all on me" junto a Ella Mai; "I don't want your money" con H.E.R.; "1000 nights" junto a Meek Mill & Boogie Wit da hoodie; "Ely to break my heart" con Skrillex y "Blow" junto a Bruno Mars & Chris Stapleton.

Paulo Londra nació hace 21 años en la ciudad de Córdoba. Su primer single, "Relax", lo lanzó en enero de 2017, y rápidamente su nombre se popularizó en todo Latinoamérica. En la Argentina, el trap latino y el reggaetón impactaron fuerte en los últimos años.

Se consolidó como uno de los cantantes más populares del mundo en 2018, al ubicarse en el puesto número 131 del ranking global de Spotify, el más alto para un argentino. En segundo lugar quedó Soda Stereo, que había representado al rock nacional en 2017, con el puesto 413.

Infobae