Gallardo solicitó un “esfuerzo mayor” para contratar a Díaz

Marcelo Gallardo, técnico de River, aseguró ayer que su equipo está esperando un solo refuerzo, el defensor chileno Paulo Díaz, y que el club puede “hacer el esfuerzo para tener un plantel más consolidado”.

“Estamos bien, si evaluamos la pretemporada y el nivel de jugadores que tenemos, estamos bien, sólo se fue Mayada. Eso es importante. Queremos contar con la base y que evolucionen los más jóvenes. Estamos esperando un solo nombre que todos saben quién es. Creo que podemos hacer el esfuerzo para tener un plantel más consolidado”, manifestó Gallardo en conferencia de prensa.

Sobre la negociación por Díaz con Al Ahli, el club árabe rechazó oficialmente los 3,8 millones de dólares que ofreció River por el 80% del pase. El chileno, por su parte, no se sumó a la pretemporada del Al Ahli y sigue de vacaciones tras la Copa América.

“Espero que se pueda negociar y que el club árabe decida, hasta ahora no se pudo y estamos esperando. Pero con las intenciones no alcanza y habrá que hacer un esfuerzo mayor”, afirmó Gallardo.

“Nosotros tenemos jugadores que están en el mercado, pero tampoco tenemos necesidad de vender ni posibilidades de anticiparnos. A veces cuando se vende ya es tarde para salir a buscar, así que confío en el plantel que armamos que es muy bueno y tiene mucho compromiso. Se notó en la pretemporada y estamos contentos”, comentó el “Muñeco”.

Sobre el futuro, aunque tiene contrato hasta el 2022, Gallardo aclaró que “hoy me siento con ganas de continuar en River” y expresó que “estoy disfrutando del momento y con la ilusión de seguir y de insistir con armar equipos que nos representen”.

En referencia al reclamo al TAS que hizo la dirigencia de Boca por la final de la Copa Libertadores 2018, que River definió por 3-1 en Madrid, Gallardo sostuvo que “no me sorprende lo que han decidido hacer; nosotros tenemos que estar tranquilos porque sabemos que nada va a cambiar”.

Gallardo fue consultado por los delanteros Ignacio Scocco y Lucas Pratto, quienes trabajaron en forma diferenciada durante la pretemporada por distintas lesiones. “Scocco está respetando los tiempos de lo que dieron la consultas médicas, cuando esté seguro y se sienta bien, ahí se podrá contar con él. No quiere apurarse, viene bien la evolución, esperamos un tiempo largo y lo seguiremos haciendo. El debe sentirse confiado”, subrayó.

En relación a Pratto y las variantes de ataque del equipo, Gallardo manifestó que “está mejor recién ahora. Hace trabajos con puesta a punto, pero su vuelta depende del físico. Si en ese sentido está bien va a jugar porque no podemos dar ventajas. Estamos bien en ofensiva sacando las lesiones: tenemos cinco delanteros de primer nivel que no sé si otro equipo en el fútbol argentino los tiene”.

Los convocados a la Copa América, Franco Armani, Milton Casco y Matías Suárez, se incorporarán en los próximos días. “En estos días se van a poner activos. Suárez es nuevo, no pudo hacer pretemporada, pero lo de la Selección es un orgullo así que seguramente trabajaremos con él como lo hicimos con Angileri en su primera pretemporada. Casco y Armani ya nos conocen. Vienen con entrenamientos así que se van a poner rápido a tiro”, contó.