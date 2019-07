Se completa la fecha del torneo Femenino

Esta noche en cancha de Libertad se bajará el telón de la sexta fecha, primera de las revanchas, de la fase de grupos del Torneo Femenino de Primera División de la Liga Correntina de Fútbol.

La jornada de hoy se concentrará en el estadio de las Decanas desde las 19.

Se presentarán las líderes de las tres zonas (Curupay A, Libertad y Villa Raquel).

Hoy

Cancha de Libertad: 19.00 (Zona B) Curupay B vs. Robinson, 20.00 (Zona C) Deportivo Popular B vs. Villa Raquel, 21.00 (Zona A) Curupay A vs. Lipton A y 22.00 (Zona C) Deportivo Empedrado vs. Libertad.