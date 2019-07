“Seguimos trabajando para romper barreras que frenan la participación de las mujeres”

La diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, participó en Ghana del Primer Congreso Internacional de Mujeres Políticas en África. Allí difundió el protocolo del PRO para prevenir la violencia política hacia las mujeres. Brambilla, quien a su vez es secretaria nacional de PRO Mujeres, fue como representante del Gobierno y como única referente latinoamericana por Mujeres de la Unión de Partidos Latinoamericanos (Upla). La red fue creada en junio de 2018, y es una plataforma política que busca impulsar y fortalecer la participación y posicionamiento de mujeres en cargos públicos de decisión en América Latina y el Caribe. La legisladora correntina, precisamente, fue designada por su activo rol en la búsqueda de implementar políticas de género, entre otras cosas.

Esta es la primera conferencia de mujeres políticas que pertenecen a la Union Democrática de Africa (UDA), conformada por 22 partidos políticos de 18 países africanos. “La invitación llega porque el PRO es miembro de la Unión de Partidos Latinoamericanos (Upla). A su vez, la Upla tiene una red de Mujeres de la cual soy referente por mi partido y único miembro de Argentina (junto con 15 mujeres de diferentes países de Latam). La Upla y la UDA están vinculadas mediante la International Democratic Union (IDU)”, explicó la diputada nacional.

“Por mi activo rol en materia de género, fui seleccionada para que explique cómo conformamos la Red de Mujeres y qué tipo de proyectos estamos llevando adelante”, indicó la legisladora por Corrientes en diálogo con El Litoral. “También aproveché para difundir el Protocolo que implementamos en el PRO, para prevenir la violencia política hacia las mujeres, algo único en nuestro país, siendo el único partido político que cuenta con una herramienta de este estilo, gracias al apoyo del Presidente (Mauricio) Macri en materia de género”, manifestó Brambilla.

“Además de eso, incorporé en mi ponencia algunos de los obstáculos que enfrentan las mujeres para crecer y ascender en sus trabajos (no sólo en la carrera política)”, indicó.

La conferencia de Brambilla, que duró 40 minutos, estuvo dividida en tres bloques. El primero trató sobre las actividades de la red de mujeres Upla, así como el trabajo en Pro Mujeres y el Protocolo del PRO. En el segundo abordó la legislación de cuotas y paridad en Latinoamérica y movimientos sociales (Ni Una menos, Me Too). En tercer lugar, la secretaria nacional del PRO Mujeres trató sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres, así como herramientas y sugerencias para sortearlos.

“En lo personal fue muy gratificante. Tuve la posibilidad de conocer grandes mujeres de un continente que nos parece tan lejano, y que día a día se topan con obstáculos enormes y aún así no bajan los brazos y luchan por participar en política para llevar adelante esos cambio tan necesarios”, manifestó sobre su experiencia en el Congreso.

“Esta experiencia me deja cada vez más convencida de que las mujeres argentinas tenemos mucho para aportar al país, le podemos hacer muy bien al futuro de nuestra Nación”, añadió. “Por supuesto que hay que seguir trabajando para romper las barreras que frenan la participación de las mujeres en política. Y una de ellos tiene que ver con la violencia política; siendo este uno de los motivos por los cuales decidimos crear el protocolo que implementamos en marzo de este año”, manifestó la legisladora.

“Por otro lado, está el tema de la incorporación de la paridad en los organismos partidarios, donde comenzamos a transitar un camino hacia la igualdad”, destacó la referente del PRO.

La diputada, además, resaltó el origen del Congreso. “Se realizó por iniciativa de una referente política de Mozambique, que en un viaje pudo conocer a miembros de la Red de Mujeres Upla. Es gratificante saber que existe una experiencia previa de articulación entre mujeres políticas de diferentes países”, expresó. “Su iniciativa fue bien recibida por la Union Africana de Demócratas y dieron el visto bueno para realizar esta primera edición, con el fin de conformar la Red Panafricana de mujeres políticas”, manifestó.

“Es notable cómo el deseo de esta mujer, conectada con otras, pudo desarrollar un seminario internacional que seguramente traiga múltiples beneficios a todas las mujeres políticas africanas. Y donde todas nos llevamos la misma sensación: estamos transitando el camino correcto”, sostuvo.

Sobre los aportes del congreso, Brambilla expuso que le resultó admirable “ver de qué manera el trabajo coordinado y articulado de mujeres de distintos puntos del planeta nos puede enriquecer a todas, y todos”.

“Podemos conocer vivencias, intercambiar experiencias, aprender de errores y construir sobre ellos, y tomar los aciertos”, añadió la diputada y concluyó: “Después de todo, cada día somos más quienes trabajamos para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y hoy contamos con un Presidente que desde el primer día trabaja para ello”.