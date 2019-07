Masiva afluencia a la Feria del Libro: más de 10 mil personas recorrieron el predio

La 9ª Feria Provincial del Libro que dio inicio el pasado viernes, tuvo ayer domingo su jornada de mayor afluencia de público. Más de 10 mil personas recorrieron el predio del ex Regimiento 9, adquirieron libros y participaron en las distintas actividades programadas.

Abrió sus puertas alrededor de las 15 y, en apenas dos horas, pasaron por el ingreso del predio más de 4 mil personas.

Así lo dieron a conocer los alumnos del Instituto Carmen Molina de Llano, que están llevando adelante un relevamiento cuyo resultado se conocerá cuando finalice el evento. Este mismo grupo confirmó que para las 20, ese número inicial ya se había duplicado y esperaban cerrar el domingo con unas 10 mil visitas.

“Estamos realmente muy conformes con la afluencia que está teniendo la Feria”, señaló a El Litoral el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero, además de resaltar que “se trata de un evento que indudablemente creció y por donde circulan miles de personas. Lo que posibilita reactivar la venta de libros y de la misma manera potenciar la actividades de los emprendedores”.

La coordinadora general de la Feria del Libro, Maia Eirin, aportó también su balance de estas primeras jornadas del encuentro. “La gente entra sabiendo que quiere ver y pregunta por la muestra de Da Vinci, los ilustradores o cierta presentación de libro o conferencia”, comentó.

Destacó, además, que el público se fue acomodando en los distintos espacios que tiene el predio, “muchos se apropiaron del parque que está al frente del escenario y después de recorrer los stands, se instalaron a tomar mate”, indicó.

Otro de los aspectos a destacar tiene que ver con la manera en que se superaron los stands institucionales, respecto a ediciones anteriores. “La oferta ya no se limita a la entrega de folletos, sino que se propusieron actividades atractivas, algunas interactivas. Vemos que los chicos se ponen a dibujar, jugar con las computadoras o escuchar un cuento”, subrayó.

Coincidió con lo señalado por el titular de Cultura, al comentar que se está “vendiendo muchísimo” en la estación editorial y también en los puntos de ventas de los emprendedores, superando las expectativas iniciales.

En definitiva, el inicio de la Feria Provincial del Libro fue auspicioso y aún restan siete jornadas cargadas de actividades para todas las edades y preferencias.

Amplia oferta

Ciclos de conferencias con invitados especiales, una muestra sobre los inventos de Leonardo Da Vinci, y distintos espacios de disfrute al aire libre -donde no faltan el teatro y los espectáculos musicales- forman parte de la amplia oferta de la Feria “En colectivo”. Todo esto al alcance de los visitantes en un predio de más de tres hectáreas, donde se puede recorrer más de 40 stands de editoriales y librerías, 15 stands institucionales, y asistir a las presentaciones de libro, debates y talleres, a desarrollarse en cinco salas y un salón auditorio con capacidad para 300 personas.