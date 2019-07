Q.E.P.D.

Amado esposo y padre, gran periodista deportivo y un incansable promotor del deporte local. Falleció en Corrientes el 15 de julio de 2019. Su esposa, Graciela Ricciardi, sus hijos, Griselda Cazorla Ricciardi, Daniel Alberto Cazorla Ricciardi, María del Carmen Cazorla Ricciardi y Carlos Andrés Cazorla Ricciardi, familiares y amigos lo despiden con gran tristeza y piden oraciones por su eterno descanso. c/527

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el día 15 de julio de 2019 a la edad de 73 años. Su hermano Diego Cazorla Fábrega participa su ida a los brazos de Dios. Sus sobrinos María Alicia Cazorla Artieda y flia., María Ester Cazorla Artieda y flia., Diego Cazorla Artieda y flia., Francisco Cazorla Artieda y flia., lo despiden con profundo dolor. Te recordaremos con mucho amor y cariño. Pedimos oraciones por su eterno descanso. Acompañamos a su familia y rogamos a Dios pronto consuelo en tan doloroso trance. Sus restos son velados en Empresa Salom y serán inhumamos hoy en el Parque del Recuerdo. c/291

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. El señor Carlos Romero Feris, y Sra. Bertha Valdovinos Zaputovich de Romero Feris, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oración a su memoria. c/198

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. María Victoria Romero Pucciariello participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria. Sus restos son velados en la empresa Salom. c/528

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. Sus colegas y amigos de la Redacción del diario El Litoral (periodistas, reporteros gráficos, correctores, integrantes de la Sección Armado, de Montaje y de Taller) participan el fallecimiento de “Pepe” Cazorla, con quien muchos de ellos compartieron tantos años de trabajo al desempeñarse como jefe de la Sección Deportes. Acompañan a su familia y elevan una oración en su memoria. Sus restos son velados en empresa Salom y serán inhumados hoy. c/198

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. Integrantes de la Sección Deportes del diario El Litoral, Fernando Barreto, Rubén Poletti, Diego Acevedo y Bruno Giménez, participan el fallecimiento de José “Pepe” Cazorla, ex jefe de Deportes. Acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Salom y serán inhumados hoy. c/198

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. Sus amigos, colegas y compañeros de golf, Francisco Villagrán y Luis Héctor Romero, participan con dolor la partida del gran amigo y compañero de la vida. Comparten la pena con su estimada familia. Descansa en paz “Pepe”. Se ruega una oración en su memoria. c/198

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. Sus compañeros del sector Administración y Publicidad del diario El Litoral: Ramón Rodríguez, Castor Fernández, Armando Escobar, Luis Avalos, Celina Pedrozo, Daniela Romero, Benjamín Cochia, Daniel Villalba, Geraldine Herrera, Olga Villalba, Rosana Montenegro, Carola Verdún, Roberto Gauna y Gladys Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria, cristiana resignación a su familia y que brille para él la luz que no tiene fin. c/198

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. Se fue Pepe. Ya no serán completas las mañanas de oficina sin su presencia afable y su ocurrente humor sencillo y repleto de ternura. Cómo lo extrañaremos los amigos que hicimos la rutina, con él de puntal organizador, de encontrarnos semanalmente en el Golf Club y compartan algunas horas muy amenas “jugando” a que éramos golfitas. Armando, Castor, Ernesto, Luis, Francisco y Alfredo siempre te tendrán entre sus más cálidos recuerdos. c/530

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. Juan Carlos Villalba y Sra. participan con dolor su partida. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. c/198

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. Víctor Hugo Cohen, Víctor Alejandro y Elenita Monzón, participan del fallecimiento de su amigo Cazorlita. Rogamos una oración a su memoria y pedimos resignación a sus familiares. Q.E.P.D amigo. c/198

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. Guadalupe Gómez Kennedy, Martín Gómez Kennedy y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera el padre de su amiga Griselda. Ruegan una oración en su memoria y acompañan a la familia en tan doloroso momento. c/529

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. Leandro Palma y flia. participan con mucho dolor el fallecimiento del Sr. José Cazorla, padre ejemplar y amante esposo de la querida compañera Graciela Ricciardi. Acompañando a su familia y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. c/290

†

JOSE CAZORLA

FÁBREGA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/07/19. La familia del Club Colon participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración por el descanso de su alma. c/287