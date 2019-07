Corrientes, uno de los distritos con más listas del país, atiza el debate por las boletas

Junto con Buenos Aires y Ciudad Autónoma, Corrientes es la tercera jurisdicción del país con mayor cantidad de listas en competencia en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso). Al igual que en casi todas las jurisdicciones, mantiene su controversia por las adhesiones materiales de las distritales con la categoría presidencial. El decreto que impide las colectoras dispersó el criterio judicial en las provincias.

El 11 de agosto competirán en las primarias 12 listas de precandidatos a diputados nacionales en la provincia. Es la tercera jurisdicción del país con mayor cantidad de ofertas, junto con Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presentan igual número, dos distritos cuya población supera con creces a la geografía local.

Santa Fe es la provincia del país con mayor número de listas que participarán de las Paso, con 23. Lo sigue Córdoba, con 14 nóminas en la categoría de diputados nacionales. Vale aclarar que los datos se extrajeron de información publicada por la Cámara Nacional Electoral. Incluye a todos los distritos, a excepción de Chaco, cuyos datos no fueron cargados.

Las internas en las tres alianzas que se anotaron nutrieron la cantidad de grillas en Corrientes. Sólo el partido Ciudadanos a Gobernar irá con nómina de unidad, la lista A “Vida, Familia, Valores”, encabezada por Eduardo “Paco” Achitte. El sello pretendió respaldar la candidatura de Juan José Gómez Centurión de NOS, ya que se autodenominan como espacio Pro Vida, sin embargo, no se habilitó dicha adhesión material.

Frente de Todos

La interna del Frente de Todos, alianza que a nivel nacional apoya la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, derivó en seis listas en la provincia. En principio fueron nueve, pero no lograron reunir todos los requisitos, como cantidad de avales, según su propia junta electoral. No obstante, es el espacio con mayor participación de diferentes ofertas, una cifra que sólo había sido alcanzada en 2013 por Encuentro por Corrientes, cuando incluso, participó en los comicios el ex gobernador Arturo Colombi, quien abiertamente mantenía una ruptura con el otrora mandatario provincial Ricardo Colombi.

Por lo tanto, las de ECO de 2013 y las del Frente de Todos de este año fueron las internas más grandes (en cuanto a número) en lo que va desde la creación de las Paso, de acuerdo con información oficial a la cual accedió El Litoral.

Por el Frente de Todos se presentarán las listas Celeste y Blanca, encabezada por José “Pitin” Ruíz Aragón, el diputado nacional camporista que logró la adhesión material de la categoría presidencial. Esto generó una controversia judicial con los otros cinco sectores, algunos de ellos apelaron ante la Cámara Electoral para que se habilite la adhesión material a la Presidencial.

Compite dentro del espacio peronista la lista Azul y Blanca, que tiene al diputado provincial Ernesto “Tito” Meixner como precandidato en primer término. También competirá Peronismo Ortodoxo, encabezado por Jorge Baez; como así Todos Somos Parte, fuerza vinculada al peronismo federal, que respalda la candidatura de Fernando Rodríguez.

El secretario general del Sindicato de Camioneros de Corrientes, Emilio Rotela, se presentará como candidato a diputado nacional por Unidad Correntina, el espacio de los sellos aliados que cuentan con el apoyo de un grupo de intendentes peronistas. Además, se presenta dentro del Frente de Todos, la lista Vamos Todos, liderada por el empresario Rodolfo Martínez Llano.

Oficialismo

Mientras que la alianza que respalda la candidatura de Alberto Fernández está en pugna judicial por la adhesión material, en Encuentro por Corrientes + Juntos por el Cambio, las tres grillas lograron el aval de la fórmula presidencial para ir pegados a la boleta de Mauricio Macri y de Miguel Angel Pichetto. De esta manera, habrá más listas con la imagen de los postulantes del oficialismo en los cuartos oscuros.

Dentro de la alianza del oficialismo se presentan Defensores del Cambio que lleva como precandidata en primer término a la gerente regional de Vialidad Nacional y una de las referentes del PRO, Ingrid Jetter; Vamos Juntos, del dirigente Emilio “Flaco” Rey; y la lista Verde que presenta como precandidato al actual ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara.

Consenso Federal

Por Consenso Federal, la fuerza que respalda al binomio Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey se presentan dos grillas. Otro Rumbo, que postula en primer término al dirigente de Libres del Sur y ex concejal de Corrientes, Gabriel Romero; como así, Somos la Alternativa de Juan Almada.

Por otra parte, los demás precandidatos a presidente y vice de la Nación, no cuentan con una boleta distrital en la categoría de diputados de la Nación. Es decir, irán solos en los cuartos oscuros, de contar con la logística. Estos son José Luis Espert del frente Despertar; Juan José Gómez Centurión de Nos; Alejandro Biondini, del Frente Patriota; Manuela Castañeira, de Nuevo Más; Nicolás del Caño, por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores; y el ex gobernador correntino José Antonio “Pocho” Romero Feris.

Boletas

Las adhesiones generaron diferentes criterios judiciales en las provincias y atizaron controversias. En Misiones, por ejemplo, la jueza federal con competencia electoral, María Verónica Skanata, hizo lugar al planteo del Frente Renovador de la Concordia Social y los partidos y frentes que compitan en las Paso deberán presentar boletas con candidaturas a presidente y diputados nacionales en forma separada; además de las denominadas “boletas largas”. El PRO buscaba apelar la medida ante la Cámara Nacional Electoral.

En Santa Cruz, hubo una queja de la UCR de no adherir a boletas largas, ya que incluyen cargos provinciales y municipales. La medida fue apelada a la CNE. En Entre Ríos, el reclamo fue similar al del Frente de Todos de Corrientes, pero con la alianza Juntos por el Cambio. Allí una lista que no logró el aval de la fórmula presidencial, apeló a la Justicia para ir pegado a Macri.

En provincias como Buenos Aires predominarán las sábanas horizontales que contarán con hasta siete tramos según los cargos a elegir (Presidente y Vice, Diputados Nacionales, Gobernador y Vice, Legisladores provinciales, Intendente, Concejales y Consejeros Escolares). Algo similar ocurrirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sumará la elección de senadores nacionales.

En otros distritos las listas oficialistas, es decir, las boletas con los candidatos a legisladores nacionales por el partido gobernante carecerán de candidatos presidenciales. Estos son los casos de Córdoba, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Chubut, entre otros.