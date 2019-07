Confirman que el próximo martes inaugurarán el paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó

El acto oficial para habilitar el paso sobre la represa de Yacyretá, que unirá las ciudades de Ituzaingó y Ayolas (Paraguay), será el próximo martes 23.

Se conoció además que no estarían presentes los presidentes de ambos países, tal como se había anunciado tiempo atrás. Esto responde a la prohibición de realizar inauguraciones en plena campaña electoral. Por esta razón, estaría previsto que tres días más tarde, el viernes 26, el presidente Mauricio Macri junto con el gobernador Gustavo Valdés realicen una recorrida de las obras, aunque todavía no hubo una confirmación oficial.

Como informó El Litoral en ediciones pasadas, el gobernadaor Gustavo Valdés se encuentra en un breve receso y retomaría las actividades la semana que viene, justamente para el histórico hecho, ya que el paso fronterizo constituye un reclamo de hace muchos años por parte de la provincia de Corrientes.

Al respecto, el mandatario provincial publicó en los últimos días en la red social Twitter que “falta poco para inaugurar el paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas sobre Yacyretá”.

Una obra reclamada hace años será realidad gracias a una decisión política que quedará en el tiempo porque permitirá el desarrollo económico, cultural y turístico de nuestros pueblos”. Si bien, semanas atrás, hubo versiones de que la obra se podría haber inaugurado ayer, finalmente eso no se concretó.

Según indicaron fuentes oficiales, a la posible visita del presidente Mauricio Macri, prevista para el viernes 26, se sumaría la presencia de su par de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Ambos mandatarios recorrerían el paso fronterizo junto con Valdés. Cabe recordar que el Gobernador de la provincia de Corrientes y su par de Misiones (Paraguay) rubricaron en 2018 el acuerdo de “Solicitud de apertura del tráfico fronterizo vehicular”.