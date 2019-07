Lavagna criticó al Gobierno por los créditos UVA

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, cuestionó las medidas que anunció el Ejecutivo nacional para los tomadores de créditos hipotecarios UVA al considerar que “el subsidio anunciado por el Gobierno es mínimo y la cifra es ridícula”, tras reunirse con el grupo de “Hipotecados UVA”.

En ese marco, Lavagna afirmó que “el subsidio es mínimo, es de un total de 80 millones de pesos de acá hasta diciembre”, lo que es “ridículo porque no resuelve el problema de fondo de los tomadores, que además es un problema nacional e insostenible para muchas familias”.

“Se han equivocado, el sistema ha fracasado, porque con estos niveles de inflación y pérdida de salario es inviable” y agregó que “el crédito hipotecario de largo plazo en Argentina es muy valioso, pero así no sirve porque se convierte únicamente en un negocio para los Bancos”, sentenció el ex ministro de Economía.

Y propuso que “hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, y uno de los mecanismos es el de indexar por salario todos los créditos UVA”.