Roger Terán cambió de abogado a menos de un mes para que comience el juicio

A menos de un mes para que comience el juicio por la megacausa Sapucay, el ex intendente de Itatí, Roger Terán, decidió despedir a su abogado Roberto Herrera.

La determinación fue consensuada con sus compañeros de pabellón en la cárcel de Ezeiza, quienes son afines al kirchnerismo.

El letrado, por su parte, confirmó que desde hace un mes dejó de ser el representante legal del ex jefe comunal de Itatí.

“Fue una decisión de Terán, consensuada con su compañeros del pabellón de Ezeiza, los cuales en su mayoría son kirchneristas y le aconsejaron cambiar de abogado, diciéndole que le ayudarían a pagar su nueva defensa”, contó el abogado a Radio Sudamericana.

En este sentido, agregó: “Roger me llamó y me planteó la situación, me dijo que sus compañeros le pagarían el abogado, pero no por mí, ya que son afines al kirchenerismo y después de ver que acompaño a Víctor Manzanares (ex contador de los Kirchner) en su decisión de arrepentido, le hicieron esa oferta a Terán”.

Asimismo, aclaró que no está enojado con el ex intendente y que entiende su postura, por lo que manifestó “creo que Terán no podría tener como resultado una condena, porque a lo largo de la instrucción no vi ningún elemento que pueda tomar otra resolución que no sea la absolución”.

Al ser consultado sobre si la decisión de sacarlo como abogado defensor correspondía a una cuestión política, Herrera respondió: “Si, y no veo mal lo que hizo Terán. De hecho, no es una persona que tenga dinero para afrontar una defensa yo lo hacía porque me interesaba la causa, que era muy importante. Pero él tiene que hacer lo que tiene que hacer para salir airoso”.

Ante la pregunta sobre los kirchneristas detenidos en Ezeiza junto con el ex jefe comunal de Itatí, manifestó que “allí están Lázaro Báez, Roberto Baratta, empresarios y como 26 personas relacionadas con el kirchnerismo”.

El próximo 9 de agosto serán juzgados el ex intendente Roger Terán; su vice, Fabio Aquino, y otras 26 personas detenidas desde marzo de 2017 en la localidad de Itatí. El juicio se desarrollará solamente los viernes, por eso se prevé que dure alrededor de un año.

El 14 de marzo de 2017, el juez porteño Sergio Torres ordenó realizar 44 allanamientos en una acción denominada Operativo Sapucay. Lo que investigaba el magistrado es cómo se abastecían las bandas de narcomenudeo de la Ciudad de Buenos Aires y así llegó a dar con una cadena de distribución y venta de marihuana.

De acuerdo con la pesquisa, los detenidos participaban del comercio de marihuana que provenía de Paraguay a través de las aguas del río Paraná, unas 15 toneladas semanales, que desde allí se distribuían a diferentes centros urbanos. Particularmente hacia la ciudad y las provincias de Buenos Aires, como también a Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.