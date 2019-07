Se mantienen las líderes tras el inicio de la rueda de revanchas

Con la disputa de la sexta fecha se puso en marcha la rueda de revanchas de la fase de grupos del Torneo Femenino de Primera División de la Liga Correntina de Fútbol.

En la Zona A se mantienen como líderes las chicas de Curupay A, también en la Zona B Libertad sigue al frente de su grupo. Por su parte, en la Zona C, Doctor Montaña alcanzó en el primer lugar a Villa Raquel. Como ocurre habitualmente la fecha se disputó en los escenarios de Libertad y Lipton.

Por la Zona A, Curupay A comenzó con buen suceso la rueda de revanchas y se impuso por 3 a 1 sobre Lipton A. Por su parte, las Albiverdes de Sportivo Corrientes derrotaron a Ferroviario por 2 a 0. En este grupo no se jugó el duelo entre San Jorge y Deportivo Mandiyú, pero las Algodoneras ganaron los puntos (1 a 0) ante la no presentación de sus rivales.

Libertad sigue firme en la Zona B: por la sexta fecha las Decanas vencieron a Deportivo Empedrado por 1 a 0, en tanto que Curupay B le ganó por 1 a 0 a las Colchoneras de Robinson y son las escoltas del grupo. Yaguareté volvió al triunfo, 1 a 0, sobre Deportivo Popular A.

En la Zona C, Doctor Montaña ganó y aprovechó el empate de Villa Raquel para dar alcance a las Villeras en el liderazgo del grupo. Montaña se impuso por 2 a 0 sobre Sacachispas, en tanto que Villa Raquel igualó con Deportivo Popular B por 1 a 1. Completaron las Azules de Lipton B, que vencieron a Quilmes por 2 a 0.

La séptima fecha se jugará el fin de semana con los siguientes partidos: Zona A: Ferroviario-Curupay A, Deportivo Mandiyú-Lipton, y Sportivo-San Jorge; Zona B: Deportivo Empedrado-Curupay B, Deportivo Popular A-Robinson, y Libertad-Yaguareté; Zona C: Doctor Montaña-Lipton B, Sacachispas-Villa Raquel, y Deportivo Popular B-Quilmes.