Cristina dio la venia a Capitanich

En el Chaco la fórmula presidencial del Frente de Todos acompañará en las papeletas a la lista del intendente de Resistencia y ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Jorge Milton Capitanich, quien competirá como precandidato a senador nacional en el vecino distrito, con el actual gobernador Domingo Peppo. El mandatario provincial encabeza una segunda nómina interna pero tendrá que presentarse en el cuarto oscuro con una boleta corta, a diferencia de su competidor.

Peppo había expresado que podría apelar en la Justicia pero la facultad de avalar es exclusiva de la fórmula presidencial que puede concederlo o no.

Chaco es una de las ocho provincias que elige senador. Por eso el interés específico de Cristina para garantizar que los legisladores que consigan bancas en la Cámara alta estén alineados para ampliar su bloque. No obstante, desde el PJ local indicaron que esta definición también se basa en las derivas que generó el decreto de reglamentación de las primarias que en abril firmó Macri, motivo por el cual, la fórmula presidencial habría autorizado una sola lista en las provincias donde había competencia. Cristina estuvo el fin de semana en Resistencia donde presentó su libro “Sinceramente”.