Cristina pide suspender el juicio por la obra pública

La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández, pidió ayer al Tribunal Oral Federal 2 suspender el juicio por delitos con la obra pública en Santa Cruz, por entender que se trata de “acusaciones políticas que son parte de una persecución hasta límites absurdos” a la actual senadora.

Sin la presencia de la acusada, el abogado Carlos Beraldi abrió una nueva jornada del debate oral para objetar la continuidad del juicio y pedir la suspensión hasta que se resuelvan temas pendientes, con el fin -señaló- de “no seguir avanzando de manera innecesaria”.

A su pedido se sumó luego el planteo de la defensa del también acusado y detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, cuyo abogado Maximiliano Rusconi reclamó la nulidad del juicio “por afectación de derecho a defensa”.

Ambos letrados expusieron en la etapa conocida como de “cuestiones preliminares”, que da lugar a los planteos de las partes antes de que comiencen las declaraciones indagatorias.

En esta audiencia la ex presidenta no estuvo presente al igual que otros acusados como De Vido y el empresario Lázaro Báez.