La fórmula Fernández-Fernández se adherirá a una de las seis listas

Desde el Frente de Todos confirmaron a El Litoral que, de las seis boletas en competencia interna, sólo una llevará la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, para el oficialismo las tres listas llevarán adherida materialmente la categoría presidencial.

De las seis en competencia, la fórmula presidencial autorizó a una sola, la lista Celeste y Blanca para adherir materialmente la boleta distrital con la categoría presidencial. De esta manera, las precandidaturas de Fernández y Fernández acompañarán a las postulaciones de José “Pitín” Ruiz Aragón, quien renovaría su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, y de la senadora provincial y ex intendente de Bella Vista, Nancy Sand.

Irán a internas en las Paso, la lista Peronismo Ortodoxo, encabezada por Jorge Báez; Vamos Todos, de Rodolfo Martínez Llano; Todos Somos Parte, encabezada por Fernando Rodríguez, de Compromiso Federal; Unidad Correntina, que lleva la candidatura en primer término del dirigente de camioneros en Corrientes, Emilio Rotela; Azul y Blanca, encabezada por el diputado provincial Ernesto “Tito” Meixner.

“La adhesión es de una sola lista en función del Decreto N° 259 del 11 de abril, cuando Macri reglamentó las Paso”, informó a El Litoral uno de los apoderados del Frente de Todos, Félix Pacayut. Para el PJ, la normativa “es clara” y no admite otras interpretaciones ya que establece que “sólo una lista distrital podrá estar adherida a la presidencial”.

El peronismo hace referencia al decreto que firmó Macri en abril para impedir las colectoras en las primarias. Entonces buscaba desarticular posibles listas que apoyen a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y a otro candidato que no sea Macri. En el Frente de Todos interpretaron que la normativa alcanza incluso a las listas de igual nexo ideológico, como es el caso de las nóminas internas en un espacio político.

Las definiciones generaron polémica puertas adentro del Frente para la Victoria. Para Meixner hay una “operación para que el partido nacional del PJ no autorice la adhesión de la fórmula presidencial FernándezFernández a las boletas de las listas provinciales, salvo la lista Celeste y Blanca, encabezada por Pitín Aragón”.

“Es evidente que tienen miedo, un temor terrible por parte de una lista a nuestra competencia y la de las demás listas”, manifestó el precandidato por la lista Azul y Blanca. “Le hacen un terrible daño a la fórmula presidencial porque todos estos chisporroteos, lo único que hacen es debilitar el apoyo de la ciudadanía”, sostuvo Meixner.

Por otra parte, la semana pasada, apoderados y representantes financieros de cada lista integrante de la alianza ECO+Juntos Por el Cambio se reunieron en audiencia en la sede del Comité Central de la UCR para realizar la presentación de los modelos de boletas de las Listas 502 A, B y C ante la junta electoral interna.

Una vez aprobados los tres modelos de boletas, se realizó la presentación oficial para las primarias ante la Junta Electoral Federal y, posteriormente, quedaron oficializadas legalmente. Si bien se especuló con que una sola lista llevaría adherido el binomio Mauricio Macri- Miguel Angel Pichetto, internamente los apoderados alegaron que en el acta de constitución de la alianza estaba contemplada dicha adhesión material, amparándose en el nexo ideológico que comparten las 19 fuerzas que integran la coalición que apoyan la reelección de Macri.

Según publicó el diario La Nación, la cúpula nacional de Juntos por el Cambio decidió que en las provincias donde haya internas, se respeten los lugares que cada partido pone en juego en el Congreso para que tanto el PRO como el radicalismo puedan renovar sus escaños.

Por ello, no todos los candidatos del oficialismo tendrán a Macri adosados en sus boletas en las distintas jurisdicciones. En 16 de los 24 distritos, el oficialismo anotó dos o más listas a legisladores nacionales. De esas provincias, sólo siete tendrían dos listas distintas pegadas a Macri.

Por otra parte, vale señalar que las dos listas de Consenso Federal están oficializadas. Una de ellas encabezada por el ex concejal de Capital de Libres del Sur, Gabriel Romero; y otra por el dirigente Juan Almada. La fuerza acompañará en Corrientes el binomio Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey.

Audiencia

Por otra parte, esta mañana a las 8 se realizará la audiencia de boletas en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Juan Carlos Vallejos. En cuanto a las definiciones en torno a los modelos de boletas, la Justicia tiene plazo hasta el 12 de julio, según el cronograma electoral.