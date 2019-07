Unidad Correntina objetó fallo de la Cámara y aguarda que el STJ le devuelva una banca

Desde el frente Unidad Correntina de Itá Ibaté habían adelantado días atrás que acudirían al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para objetar un fallo de la Cámara Electoral por el cual perdieron la banca legislativa que habrían obtenido en los comicios del 2 de junio. La presentación se concretó ayer. “Esperamos que se pueda corregir lo que consideramos un error grave”, afirmó a El Litoral el apoderado de la citada alianza, Alfredo Gómez.

El litigio por una de las tres bancas que se renovarán en diciembre comenzó a partir del pasado lunes 10 de junio. En esa jornada, “El pueblo somos todos” planteó ante la Junta Electoral que en el escrutinio definitivo no le fue computado ocho votos del partido Laborista Autónomo. Esa presentación, tal como informó este diario, fue desestimado por extemporánea.

Considerando en este punto que, de acuerdo a la legislación vigente, “existen dos momentos procesales para objetar los votos consignados a los partidos o frentes. Uno de ellos es cuando se está haciendo el recuento y el otro, cuando se realiza la audiencia para dar por finalizado el conteo final”, indicó Gómez. Al mismo tiempo ratificó “que los fiscales del oficialismo (El pueblo somos todos) que participaron del escrutinio definitivo en la Legislatura no sólo no realizaron ningún tipo de objeción, sino que dieron su aval a lo realizado porque firmaron las actas”.

Sin embargo, acotó que “suponiendo que se les pasó hacer el planteo, el otro momento era durante la audiencia final que se realizó el viernes 7 a las 21.30. Sin embargo, no participaron”.

En este punto, el apoderado de Unidad Correntina de Itá Ibaté explicó que “en esa audiencia ellos podían hacer el reclamo de manera verbal. Ahí, la Junta puede aceptarla o desestimarla. Si sucede eso último, de todas maneras, también de forma oral pueden interponer un recurso”.

Pero, según lo expresado por Gómez, “nada de eso hicieron y recién el lunes siguiente, hicieron una presentación en la Junta Electoral que, por supuesto, no le dio lugar porque de hacerlo estaría incurriendo en un error grave. En cambio, sí lo hizo la Cámara”.

Con respecto a esto, el apoderado de Unidad Correntina de Itá Ibaté señaló que “pese a que las camaristas reconocen que la presentación fue extemporánea no sólo aceptó analizar el caso sino que además le dio lugar y le ordenó a la Junta Electoral que incorpore ocho votos a El pueblo somos todos”.

De esta forma, “la Cámara Electoral hizo prevalecer el escrutinio provisorio sobre el definitivo. Invirtió el proceso electoral y de esa forma le permitió que se queden con dos de las tres bancas en disputa. Y eso va en detrimento de nuestra alianza que perdió la banca que obtuvimos en la localidad”, consideró Gómez.

Precisamente, para revertir esa situación es que ayer, en nombre de Unidad Correntina de Itá Ibaté, presentó un recurso de inaplicabilidad de la ley y de nulidad extraordinaria.

“Confiamos en que el STJ subsanará el grave error que se cometió”, concluyó Gómez.