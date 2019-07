En seis escenarios comienza a disputarse la 14° fecha del Oficial

La décimo cuarta fecha del torneo Oficial de Primera A, de la Liga Correntina de fútbol, se pondrá en marcha hoy con partidos en seis escenarios. No obstante, la atención estará puesta mañana cuando el actual líder de la competencia, Cambá Cuá (34), se enfrente a Mandiyú (22), en cancha de Huracán desde las 16.

En la jornada sabatina se presentará el actual escolta del elenco cambacuacero. Se trata de Curupay (25), que jugará ante San Jorge (12). Este cotejo se disputará en cancha de Sportivo, a segunda hora. En ese escenario, en primer término, se medirán el local frente a B° Quilmes. Este compromiso corresponde a la 13° fecha de la Primera División B.

A continuación se detalla el programa de partidos para hoy: cancha de Sportivo Ctes., 14, Sportivo vs B° Quilmes (1º B). 16: Curupay vs San Jorge (1º A).

Cancha de Lipton: 14, Quilmes vs Rivadavia (1º A). 16: Lipton vs Ferroviario (1º A).

Cancha de Huracán: 14, Villa Raquel vs Talleres (1º B). 16: Huracán vs Libertad (1º A).

Cancha de Libertad: 14, Empedrado vs Juv. Naciente (1º B). 16: San Marcos vs Mburucuyá (1º A).

Cancha de Ferroviario: 14, Soberanía vs Sacachispas (1º B). 16: Robinson vs Alvear (1º B).

Cancha de Boca Unidos: 16, Boca Unidos vs Invico (1º A).

Femenino

Por otra parte, hoy también habrá actividad del torneo Femenino en tres escenarios.

El programa de cotejos, es el siguiente: cancha de Libertad, 19, Sacachispas vs Villa Raquel. 20: Libertad vs. Yaguareté. 21: Dr. Montaña vs. Lipton B.

Cancha de Lipton: 19, Popular B vs. Quilmes. 20: Robinson vs Popular A. 21: Mandiyú vs Lipton A.