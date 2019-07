Joven abusada: el detenido fue trasladado a la capital correntina para prestar declaración

Arribó a la ciudad Corrientes en el anochecer de ayer el disc jockey G. T., acusado de abusar sexualmente de su hijastra. La abogada querellante, Nieves Cuenca, explicó que “la chica vendría a ser su hijastra, era la hija de quien era su esposa, porque en abril él se va de la casa al salir a la luz esta situación”.

Añadió que el imputado fue detenido el pasado domingo en el marco de una presentación del MX en Santa Lucía, ya que él era uno de los organizadores.

El imputado “presentó una eximición de prisión que fue denegada, apelaron la medida, fue a Cámara, se demoró y por eso no salía nada, mientras se hacían las investigaciones y pericias, fueron probadas y ahora se produce la detención”, comentó la abogada.

“El abuso se produjo en distintos lugares. No fue una sola vez. Es con acceso carnal agravado por ser una menor la víctima y por tener él una enfermedad de transmisión sexual grave”, remarcó.

Añadió que “era natural para la menor que este señor la violara, según relata. La madre de la menor nunca se dio cuenta de alguna conducta rara. El la llevaba a distintos lugares a la hijastra y allí se cometieron los abusos, no en la casa. Los hechos ocurrieron en varios lugares de la ciudad, y hasta en el interior”, precisó.

Según comentó Cuenca, el hombre amenazaba con matar a la menor y a su familia si llegaba a contar lo que ocurría.

“Esperamos que quede preso hasta que la causa llegue a proceso”, añadió la mujer en declaraciones a Radio Dos.

Por otra parte, Cuenca precisó que “la mamá de la joven pidió ayuda a Coetí, y así llegó a nosotros. La menor está siendo asistida psicológicamente y la mamá también. Todo ocurrió durante dos años y medio, desde que tenía 14 años”.

En cuanto a su opinión sobre el acusado, lo consideró como “un monstruo. Manipuló a la víctima y abusó de su inocencia en distintos lugares. Tantas veces que la menor terminó naturalizando el hecho. Ahora está estable, bien pero con mucho miedo”, resaltó.

Por otra parte, el abogado Ramón Quevedo, quien asumió la defensa del acusado, explicó ante Radio Sudamericana que “una vez que llegue a la Capital y antes de que preste declaración como imputado, asumiré como nuevo abogado defensor”.

Quevedo también comentó que “amigos” del detenido “me pidieron que lo defienda”.