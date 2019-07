Romero: “Hay mucho interés por Lavagna”

El precandidato a diputado nacional por la lista “Otro Rumbo” de Consenso Federal, Gabriel Romero, recorrió Santa Lucía, Goya y Esquina. “En todos estos lugares hay mucho interés por escuchar la propuesta de Roberto Lavagna, que es el candidato ideal para no votar a ambos lados de la grieta”, dijo Romero.

En Santa Lucía, Romero estuvo junto con el referente del Partido Federal, Lucas Zapato. Desarrollaron una charla organizativa de la campaña en el local de Consenso Federal.

En la ciudad de Goya estuvo acompañado por Melina Correa y Roberto Espíndola, también precandidatos de la lista, con quienes desarrolló una reunión organizativa con militantes de Barrios de Pie y vecinos de la popular barriada del Esperanza.

Romero aseguró que su precandidatura no va a “aportar a las grandes corporaciones políticas: cuando elegimos diputados kirchneristas o macristas, sepamos que van a trabajar por esos lados de la grieta”.

“Pienso que Roberto Lavagna es el mejor candidato a presidente”, puntualizó.

“Lavagna no tiene pretensión de perpetuarse, lo suyo es tratar de servir al país. Además, posee antecedentes de éxito en el manejo de crisis económica como la negociación de la deuda en el gobierno de Néstor Kirchner. También ha probado carácter y honestidad cuando denunció manejos corruptos en la obra pública, durante ese mismo gobierno, lo que significó ser, prácticamente, echado”, agregó.

Sostuvo que “el mensaje de Lavagna, de unidad nacional, es imprescindible para superar la falsa polarización e ir rápido al diagnóstico y solución de los graves problemas del país que son de larga data; ya sea que se hable de la pobreza estructural o una economía demasiado primarizada con poco desarrollo industrial o desocupación significativa y enorme informalidad laboral o baja calidad institucional, entre otros temas”.