Aquino y Allocco, testimonios de una memorable clasificación

El arquero de Boca Unidos, José Aquino, valoró como un “batacazo” el triunfo de su equipo sobre Racing, tras la definición por penales que dejó afuera de la Copa Argentina al último campeón de la Superliga.

“Fue un batacazo, sin duda, porque nadie lo esperaba”, señaló quien resultó la figura del partido, fundamental para mantener su arco invulnerable en los 90 minutos y que en la serie de penales le atajó el remate a Adrián Barbona.

“La primera pelota que saqué en el partido fue fundamental para ganar confianza y tener una muy buena tarde”, reconoció Aquino a la prensa al término del encuentro.

Sobre la contención en la serie de penales, el paraguayo de 27 años refirió: “Me guié un poco por la intuición aunque algo había estudiado de los que podían patear de Racing”.

En lo particular, sostuvo que al tocarle ser el primer arquero frente a la ejecución de los penales se puso “algo nervioso, pero no había que demostrarlo, incluso cuando le tocaba atajar a (Gabriel) Arias, porque había que darle confianza al compañero que iba a patear”, dijo quien jugara en las inferiores de Boca Juniors y llegó al conjunto Aurirrojo para participar del próximo torneo del Federal A, proveniente de Deportivo Santaní.

“Por la lluvia y lo que se transitó el área, el punto del penal desde donde se ejecutaron estaba con charcos y eso influyó en la ejecución porque el que pateaba se podía resbalar, por suerte mis compañeros estuvieron mejor que los de Racing”, concluyó Aquino con su explicación por lo que fallaron más los ejecutores del último campeón argentino.

A su vez, el defensor Fernando Allocco, autor del último penal de la serie, recordó los momentos difíciles por los que debió atravesar antes de semejante alegría.

“De lo pasado siempre uno tiene que tratar de sacar las cosas positivas, pero cuesta ponerse bien después de una lesión muy larga, mirar partidos desde afuera, no haber cumplido el objetivo el torneo pasado, duele”, reseñó.

“Ahora empieza una nueva temporada y mejor que hacerlo de esta manera, es imposible”, subrayó quien saltó al campo de juego tras la lesión de Fabio Godoy. “Uno trata de prepararse, mentalizarse, por si le toca jugar. Ellos son un gran equipo, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer”, explicó.

Acerca de su penal, recordó que “tenía pensado patear al medio, pero cambié sobre la marcha. En la semana había practicado pero erré”, se sinceró en medio de los festejos.