“Cuando hay un deseo se puede”, arengó el técnico aurirrojo Teglia

Al director técnico de Boca Unidos le tocó la difícil misión de seguir el partido frente a Racing desde un palco del estadio de Lanús, sin tener contacto directo con sus futbolistas. No obstante, esta distancia no lo privó de disfrutar del histórico triunfo por penales sobre la Academia y el pase del Aurirrojo a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

“Esto es un premio por las dificultades que tuvimos que superar para llevar adelante este partido, mucho más difícil de lo que la gente que lo ve por televisión piensa”, expresó en zona de vestuarios una vez superado el partido y la tanda de penales. Acerca de las dificultades a las que se refirió, Teglia explicó que “a este partido lo afrontamos con menos de tres semanas de trabajo, tras una larga inactividad, con algunos futbolistas soportando dolores, cargas físicas muy intensas, y bueno, sacaron todo lo que tenían adentro y además del triunfo la camiseta fue bien representada”, remarcó el DT.

A todos estos elementos se sumó el fuerte temporal que se desató sobre el Sur de Buenos Aires a la hora del partido contra el campeón de la Superliga. “Parecía una novela, no faltaba nada más”, apuntó.

En su análisis del partido, el director técnico destacó el orden táctico de su equipo, la disciplina colectiva para defender y aspectos intangibles como el amor propio de sus dirigidos. “La verdad es que fueron muy inteligentes los muchachos, con un corazón enorme, supieron cómo había que jugar el partido, lo habíamos hablado antes, sacaron fuerzas de donde no había y se recompusieron”, subrayó y recordó que “acá hay gente que llegó hace unos días, el arquero hace una semana, y con la voluntad que tenía cada uno, el amor propio, más lo poquito que se pudo trabajar estos últimos días alcanzó para enfrentar a un rival al que supimos con inteligencia llevar el partido hasta donde nos convenía”.

Teglia reconoció que el momento más duro fue cuando Racing generó varias ocasiones en el primer tiempo y que en la segunda parte sufrieron menos. “Jugamos muy ordenados, si bien defendimos con mucha gente el equipo no pasó demasiados sobresaltos en el segundo tiempo. Sí nos dificultaba poder jugar y tratar de llegar al otro arco porque el desgaste te quita muchas piernas, además de las dificultades físicas del poco trabajo que teníamos, poder jugar desde muy atrás contra el equipo más intenso y que más presiona en el fútbol argentino se hizo muy duro”, relató.

Con una amplia trayectoria en las divisiones inferiores de Rosario Central, sacó a relucir el costado motivacional de una victoria como la obtenida. “Esto sirve para saber que cuando hay un deseo se puede. Este es un club muy serio, que trabaja muy bien, que va a ir de a poquito promoviendo jugadores, y con los ejemplos que tuvieron hoy en la cancha, hace que a los chicos se les ponga la piel de gallina y le agarren las ganas de ponerse la camiseta del club y jugar para Boca Unidos”, arengó.

El domingo el Aurirrojo alistó a cuatro futbolistas surgidos de la casa, a quienes el DT vio “con mucho aplomo”, y se ilusionó con que “van a seguir apareciendo, porque hay mayoría del club. Ese es el objetivo, no perder de vista que tenemos que estar peleando arriba en el Federal A, ser protagonistas para pelear por el ascenso, pero también que haya muchos chicos representando al club, a la ciudad y a la provincia, porque eso es lo que ofrece Boca Unidos, un lugar de crecimiento”.

Acerca del duelo por Copa Argentina que se dará antes del comienzo de la temporada del Federal A, expresó que “será otra changuita linda, pero ya estamos templados con esto, que va a servir para leer dónde estamos parados, ya que corazón y garra nos sobran, falta trabajo y un montón de cosas que tienen que ver con el tiempo, pero hay materia prima para crecer”, concluyó.