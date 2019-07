Aguardan la nueva tanda de dosis contra la meningitis

La directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Angelina Bobadilla, informó a El Litoral que se está avanzando con la vacunación contra la meningitis en toda la provincia, tras haber recibido las dosis en la primera semana de julio, y haberlas distribuido a los centros de salud en los días posteriores.

“La primera tanda de las dosis de la Menveo siguen en distribución y aplicación en toda la provincia, de manera normal”, sostuvo.

Por otro lado, la funcionaria señaló que todavía no llegó la segunda tanda de vacunas, cuya entrega fue confirmada, pero por el momento se sigue trabajando de manera normal con el stock disponible.

La vacuna contra el meningococo a partir del año 2017 se sumó al Calendario Nacional de Vacunación de forma gratuita y obligatoria para bebés que cumplan los 3 meses a partir de enero de 2017 (nacidos a partir de octubre de 2016).

Son tres dosis (3, 5 y 15 meses) y niños y niñas que cumplan 11 años a partir de enero de 2017 (nacidos a partir del año 2006) deben recibir una única dosis. No requiere orden médica y es gratis en todos los hospitales públicos y centros de salud de todo el país.

La que está dirigida a los niños de 11 años todavía no está disponible y según comentó la doctora Bobadilla en una nota anterior, estaría llegando en el segundo semestre del año.