Preocupación por posible “pedido de traslado” del femicida de Eli Verón

En el entorno de Eli Verón, víctima de femicidio en 2013, están preocupados por rumores acerca de un posible traslado que habría solicitado Adrián Sosa García, el asesino de esta mujer, a una prisión en Goya. El hombre es el primer femicida en ser juzgado como tal en esta ciudad, y si bien fue sentenciado a prisión perpetua hace cuatro años, se encuentra cumpliendo su condena en la Unidad Penal (UP) N°4 “Granja Modelo Yatay”, y no en la UP N° 1, “para resguardar su integridad física” según determinó la Justicia. Los familiares de Verón suponen, además, que en “La Granja” el hombre recibe un trato especial.

“Me acercaron la versión de que Sosa García pidió ser trasladado a Goya porque tiene familiares, lo cual me parece muy grave porque no sabemos qué controles tendrá allí”, dijo a El Litoral Rita Verón, hermana de Eli. Según señaló, aguardarán a que culmine la feria judicial para poder tener información al respecto.

Vale recordar que la familia Verón viene luchando desde hace cuatro años para lograr que el femicida cumpla su condena en la UP N° 1 de capital. En este contexto, están coordinando para la semana que viene una movilización por este tema, al que sumarán otros relacionados al colectivo feminista.