Ante el cierre de comercios, hoy el dueño del local busca retener al inquilino

La inflación afecta el bolsillo del trabajador que se ve hace varios meses obligado a cambiar su hábito de consumo, así como sostienen estudios y referentes económicos, compran menos y las segundas marcas. El alto costo de alimentos pero también en demás productos como indumentaria, hace que el cliente priorice los gastos y que baje el consumo, esto último afectó a varios negocios y algunos hasta decidieron cerrar sus puertas.

En la provincia, tanto el referente de la Federación Económica de Corrientes (FEC) como el de la Asociación de Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) sostuvieron esta semana que la crisis económica afectó a varios comercios y preocupa cómo seguirá el sector en los próximos meses. Al respecto, desde la Asociación anticiparon para fin de año el cierre de varios locales en el centro de la ciudad y en otros puntos de la capital.

En este contexto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Iván Montanaro, dijo a El Litoral que desde febrero se nota aún más el cierre de negocios en el centro de la ciudad y que los dueños de los locales buscan retener al inquilino manteniendo el costo y hasta bajando el precio.

“En el microcentro se advierten varios negocios vacíos, el comercio está bastante golpeado por la inflación. Se está presentando una situación particular entre el propietario y el inquilino, ya que siempre había un tipo de puja con el valor, el dueño defendía el precio pero hoy trata de conservar al inquilino”, dijo Montanaro a este medio gráfico.

En este sentido, agregó que “se mantiene el precio o hasta se baja el valor, al comerciante no le cierran los números y el dueño no puede aumentar el alquiler”. “El comerciante debe pagar impuestos nacionales, provinciales y a esto se suma la inflación. Es muy difícil esta situación para el vendedor y por ello buscan alternativas, muchos se mudan a zonas de menor costo o buscan locales comerciales más chicos”, indicó.

“Cuesta alquilar todo tipo de local, grande y chico, el precio está por debajo del valor del mercado. Desde el mes de febrero se empezó a ver más esta realidad, cierre de comercios, sobre todo se da por el arrastre de la crisis del año pasado y que siguió estos meses”, explicó a este diario.

Respecto a los precios de los alquileres de los locales, dijo que “depende mucho de la zona y el tamaño”. “Hay cuadras más exclusivas y más caras, el comerciante debe analizar si es necesario que esté en el microcentro porque hay rubros que no necesitan estar en la peatonal. Deben tratar de buscar otro tipo de cuadras si quieren abaratar costos”, expresó a El Litoral el representante del sector inmobiliario en la provincia.

Cabe destacar que si bien el cierre de comercios se observa desde el año pasado en el centro de la ciudad, este año se suman más locales, algunos se mudan a negocios más chicos y otros cierran definitivamente.